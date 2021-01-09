氣溫下探9度 陳其邁宣布提高養殖漁業天然災害保險補助
記者鄭婷襄/高雄報導
2021-01-09 19:13:31
高雄地區自1月7日起持續受低溫影響，沿海空曠地區氣溫已下探9度，高雄市長陳其邁今（9）日到高雄虱目魚主要養殖地區彌陀，關心當地虱目魚防寒準備情形及有否受寒害情況，並宣布市府將提高養殖漁業天然災害保險補助費用，降低漁民負擔比例。
陳其邁表示面對天然災害除了要有「預防勝於治療」的概念，更要有「風險分擔」及「轉嫁損失」之觀念，市府為體恤漁民辛勞，從110年度開始，高雄市政府將提高養殖漁業天然災害保險補助費用，目前養殖漁民需負擔三分之一（33.3%）保費，未來僅需負擔四分之一（25%）保費即享有保障，以提高漁民朋友投保意願。接連兩波強烈寒流來襲，台南七股一帶傳出虱目魚大量凍死的災情，農委會主委陳吉仲昨日更南下勘查漁業寒害災損情形，陳其邁表示，高雄現在的狀況還好，但是因為這是屬於比較遲發性的災害，必須要再做觀察，第二個因為高雄魚塭養殖比較深，比較能夠抗寒，所以市府會持續的在包括永安、彌陀、梓官等沿海地區密切注意整個魚塭養殖的狀況。另外，高雄去年試辦鼓風熱爐的計畫，讓魚塭的溫度可以比較高一點，今天視察主要是看這個計畫的成效，平均大概溫度都可以增加兩度左右，對於虱目魚的存活會有相當大的幫助，也希望這個計畫試辦能夠繼續延續，在今年繼續推動，增加的電費能夠酌量給予漁民一些補助，因為寒流來才有在開電，這個部分市府來補助一點點，減輕漁民的負擔。