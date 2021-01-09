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脫她衣服！劉冠廷聽到這要求怎麼做？

記者翁新涵/台北報導

2021-01-09 21:01:15

▲劉冠廷（右）被指示脫李霈瑜（左）的衣服，幸虧導演陳玉勳（中）否決了。（圖／得利影視）
▲劉冠廷（右）被指示脫李霈瑜（左）的衣服，幸虧導演陳玉勳（中）否決了。（圖／得利影視）
去年金馬獎的大贏家《消失的情人節》，推出藍光及DVD，今（9）日舉辦見面會及簽名會，也讓導演陳玉勳、劉冠廷、李霈瑜有機會再度合體，3人回憶拍攝花絮時，導演陳玉勳特別提到「時間暫停」的一場戲，當時副導和攝影師建議，劉冠廷可以順著劇情脫掉「暫停」大霈的衣服，甚至上她，把陳玉勳嚇了一跳。
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導演說：「這樣他（劉冠廷）不就是變態了嗎？我還是喜歡像白雪公主、睡美人那樣的童趣，所以親額頭就好了，這樣才是童話。」於是否決其他人的提議，也免去劉冠廷的尷尬，陳玉勳更笑說：「結果劇組這麼多人，只有我一個最純真
▲▼（上圖左起）李霈瑜、陳玉勳、劉冠廷合體，與粉絲同樂。（圖／得利影視）
▲▼（上圖左起）李霈瑜、陳玉勳、劉冠廷合體，與粉絲同樂。（圖／得利影視）
▲▼（上圖左起）李霈瑜、陳玉勳、劉冠廷合體，與粉絲同樂。（圖／得利影視）
近日寒流來襲，仍有超過百名粉絲到現場，讓劉冠廷相當開心，但大家也發現他的喉嚨沙啞，劉冠廷坦言喉嚨已經痛了好幾天，再加上前幾天去屏東女中演講，結果燒聲越來越嚴重，不過有去看醫生，已經無大礙。
至於3人未來的計畫，劉冠廷和李霈瑜都有新片邀約，幸好都是農曆新年之後開工，之前可以好好休假，而導演陳玉勳則在想新的故事，想著手寫一本小說。
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