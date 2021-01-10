蓬佩奧取消美台交往限制 游錫堃細數台美「5法6保證」
新頭殼newtalk
2021-01-10 14:46:17｜2021-01-10 14:47:06
美國新任總統拜登上任前，川普政府將取消美台交往限制，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於昨(9日)對外宣布，對於美國國務院先前以國務卿名義發布的所有關於台灣的聯繫準則，現在行政機構都可視為無效。對此，駐美代表處表達感謝，立法院院長游錫堃今 (10日) 也在臉書上表示，台美「五法六保證」逐步深化，欣慰並感謝！
蓬佩奧透過聲明表示，美國政府在全球各地維持非官方夥伴關係，台灣也不例外。美台這兩個民主政體共享個人自由、法治與尊重人類尊嚴的價值觀。今天的聲明確認美台關係，不需要、也不應該因為官僚體制的自我設限而受到束縛。對於美國國務院宣布解除台美交往限制，立法院院長游錫堃在臉書上發表感言，說明美國國務卿蓬佩奧今日以實際行動，宣布解除國務院對台灣交往限制的所有內規，包括「台灣接觸準則」亦全部作廢，個人藉此表達誠摯的歡迎與感謝！
蓬佩奧在聲明提到：「美台兩個民主體制的共同價值觀是個人自由，法治和對人的尊嚴的尊重。今天的聲明表明，美台關係沒有必要也不會因為我們的長久官僚機構的自我限制而受到束縛。」
游錫堃除了感謝國務院之外，也向長期致力於維繫台美關係之美國國會兩黨議員表達崇高的謝意。期待未來，台美夥伴關係在「五法六保證」的法律架構下，能夠持續深化至正常化，到達建立台美正式外交關係。
新聞來源為Newtalk 新頭殼