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美眾議院擬週一再次提案彈劾川普　民主黨至少190人支持

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-10 16:48:31

美國/彈劾案/川普/Pelosi佩洛西/彭斯/pence
▲川普在2020年曾被指控「濫用職權」、「妨礙國會」，同年2月初參議院投票判定川普無罪。圖為2月4日彈劾案表決前夕，川普至國會進行國情咨文並拒絕與眾議院議長佩洛西握手，佩洛西憤而撕毀川普的演講稿。（圖／美聯社／達志影像）
美國國會經歷1月6日的動亂後，民主黨預計將在週一（11）向眾議院提交針對川普總統的彈劾草案，根據民主黨眾議員劉雲平（Ted W. Lieu），該草案已獲190名民主黨友支持。美國媒體指，川普的總統任期只剩下10天，就算眾議院表決通過，彈劾案送至參議院時可能已經過了新任總統就職日（1月20日），但川普在一個任期內被二度彈劾勢必會對美國民主歷史帶來影響。
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劉雲平在推特（Twitter）表示，至週六（9）晚間，已經有190民主黨人支持第二次彈劾案，但尚未有共和黨人參與簽署。據《路透社》報導，川普激進的支持者闖進國會大廈後，民主黨內部形成足夠強大的動力，發起針對川普的第二次彈劾案。
▲（圖／翻攝自Twitter）
▲（圖／翻攝自Twitter）
眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）同時要求眾議員，援引憲法第25修正案再制定新的法案，以趕走無法執行權責的總統。報導預測，在民主黨佔多數的眾議院，第二次彈劾案將會通過，關鍵又回到參議院。

劉雲平也向共和黨呼籲，如果忽略暴力事件進行交接，那美國將無法作為一個國家團結，作為立法者，必須對「造成多人傷亡且威脅國會議員的政變」追究責任，而第一步就是將總統川普趕下台。同時，呼籲副總統彭斯（Mike Pence）立刻啟動憲法第25修正案。

《路透社》指出，國會動亂讓共和黨內部出現分裂，越來越多的共和黨議員呼籲川普提早辭職，一些白宮高級官員更是自請離職以示抗議。共和黨幾名參議員已在近日表態，包括：阿拉斯加參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）週五（8）公開表態川普應立即辭職，並呼籲政黨與川普切割，否則將自動退黨；賓州參議員圖米（Pat Toomey）也認為，川普犯下了足以被彈劾的罪行；內布拉斯加州參議員薩斯（Ben Sasse）直言，絕對會考慮支持彈劾案，因為總統違背了其誓言。

▲1月6日，美國國會遭到激進的川普支持者闖入，大批警力進駐美國建築維安。（圖／美聯社／達志影像）
▲1月6日，美國國會遭到激進的川普支持者闖入，大批警力進駐國會周遭維安。（圖／美聯社／達志影像）
參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）暗示，川普任期結束之後很可能會被審判，屆時在喬治亞州贏得參院席位、成為多數黨的民主黨將會處於主導地位。不過，參議院通過彈劾案需要三分之二的同意票（67票），代表至少要有17位共和黨參議員倒戈，才能將川普定罪。《路透社》指，如果屆時彈劾案真的通過，川普將失去所有對前總統的優待福利，包括維安、養老金，並被禁止第二次連任。

一名內部人士稱，彭斯目前不考慮動用憲法第25修正案，但他身邊的幕僚擔憂，民主黨提議罷免川普可能讓他更加衝動，讓美國處於危險之中。同時，一些意見認為在任期即將結束之際發起彈劾，會進一步分裂美國社會。
▲美國副總統彭斯負責主持認證會議。歷經4個多小時的混亂後，國會再次召集議員，共和民主兩黨的領袖都譴責今日發生的暴力事件。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國媒體報導，彭斯宣布出席總統就職典禮，有助於化解美國社會的內部分歧。（圖／美聯社／達志影像）
 
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