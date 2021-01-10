美眾議院擬週一再次提案彈劾川普　民主黨至少190人支持

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眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）同時要求眾議員，援引憲法第25修正案再制定新的法案，以趕走無法執行權責的總統。報導預測，在民主黨佔多數的眾議院，第二次彈劾案將會通過，關鍵又回到參議院。
劉雲平也向共和黨呼籲，如果忽略暴力事件進行交接，那美國將無法作為一個國家團結，作為立法者，必須對「造成多人傷亡且威脅國會議員的政變」追究責任，而第一步就是將總統川普趕下台。同時，呼籲副總統彭斯（Mike Pence）立刻啟動憲法第25修正案。
《路透社》指出，國會動亂讓共和黨內部出現分裂，越來越多的共和黨議員呼籲川普提早辭職，一些白宮高級官員更是自請離職以示抗議。共和黨幾名參議員已在近日表態，包括：阿拉斯加參議員穆爾科斯基（Lisa Murkowski）週五（8）公開表態川普應立即辭職，並呼籲政黨與川普切割，否則將自動退黨；賓州參議員圖米（Pat Toomey）也認為，川普犯下了足以被彈劾的罪行；內布拉斯加州參議員薩斯（Ben Sasse）直言，絕對會考慮支持彈劾案，因為總統違背了其誓言。
參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）暗示，川普任期結束之後很可能會被審判，屆時在喬治亞州贏得參院席位、成為多數黨的民主黨將會處於主導地位。不過，參議院通過彈劾案需要三分之二的同意票（67票），代表至少要有17位共和黨參議員倒戈，才能將川普定罪。《路透社》指，如果屆時彈劾案真的通過，川普將失去所有對前總統的優待福利，包括維安、養老金，並被禁止第二次連任。
一名內部人士稱，彭斯目前不考慮動用憲法第25修正案，但他身邊的幕僚擔憂，民主黨提議罷免川普可能讓他更加衝動，讓美國處於危險之中。同時，一些意見認為在任期即將結束之際發起彈劾，會進一步分裂美國社會。