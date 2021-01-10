美解除美台交往限制　林俊憲：背後意義深遠

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他分析 :「回歸《台灣關係法》這句話，背後意義其實非常重大，《台灣關係法》的Section 4(b)1中寫到，「所有美國法律中有關於外國或是類似實體的部分，這些條款或法律都應該適用於台灣。」林俊憲表示，大家若看過美國政府的文件，在涉及台灣的部分都會有以上附註。在另外的章節，則規定台美的官方往來交由非營利組織AIT進行。
因此，《台灣關係法》已經授權美國政府將台灣視為一個國家，只是過往國務院自己的內規設下限制，不讓官方交流看起來以國與國、對等的方式進行，避免觸怒中國。「如今限制取消，背後的意義就是台美往後可以像任何國家一樣以對等的方式交流，元首可互訪、國旗可並列「美國正式將台灣視為國家看待。」
對於美國的舉動，林俊憲總結，往後的台美關係可以用「兩個未建交的緊密夥伴國家」來描述，至於未來是否建交？視情勢發展而定，但至少障礙已事先排除，即使政權交替，台美關係也會在這樣的「新常態」下進行，影響非常深遠。
文末，林俊憲說:「今天對台美來說都是歷史性的一刻，感謝川普總統與龐佩奧國務卿這四年來對美台關係的努力，台灣人民會永遠感謝你們的貢獻，也期望未來的台美關係會在這些基礎上繼續大步前進！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼