日本發現「新變種病毒」自巴西輸入　與英國、南非不同

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厚生勞動省表示，4名患者都曾居住在巴西的亞馬遜州，入境時被檢驗出新冠病毒呈陽性反應，檢體被送往國立傳染病研究所進行分析，基因序列顯示4人感染的是變異病毒株，為日本首次發現案例，新的變種病毒和英國、南非的類型不同，卻擁有相似之處，目前國立傳染症研究所正在對病毒傳染力、致病程度以及疫苗有效性進行調查。
今（10）日日本全國共通報新增4607例確診案例，含郵輪群聚感染個案，累計28萬7990萬例，其中4061例死亡。疫情最為嚴重的東京首都圈（1都3縣）8日起正式進入緊急狀態，預計將維持至2月7日，但疫情尚未降溫，東京都週日新增1494例確診案例，為疫情爆發以來首次週日新增超過千例。
除了首都圈疫情嚴重，關西地區病毒也有逐漸擴散的跡象，京都、大阪、神戶（京阪神）日前籲請中央對3府發布緊急狀態，今（10）日日本首相兼義偉表示，當局已了解到情勢緊張，專家小組將會繼續觀察、分析一段時間，於必要時做出回應。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。