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日本發現「新變種病毒」自巴西輸入　與英國、南非不同

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-01-10 18:48:16

日本新宿車站/日本疫情/新冠疫情/東京新宿
▲日本近期新冠病毒（COVID-19）疫情持續延燒，東京首都圈1都3縣已進入緊急狀態。今日厚生勞動省表示，在機場檢疫時首次發現全新變種病毒。（圖／美聯社／達志影像）
新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續在各地延燒，英國、南非近期分別發現新冠病毒的變種病毒株，英國發現的病毒株具有更強的傳染力，迅速成為該國新增病例的主要來源。日本厚生勞動省今（10）日公布，在4名從巴西入境的人員身上，檢驗出新的變種病毒株，和英國、南非發現的有部分相似之處。
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綜合日本媒體報導，感染變種新冠病毒的分別是40多歲的男子、30多歲女子以及2名10多歲的男女，4人1月2日自巴西搭乘飛機抵達東京羽田機場，男子在入境時無症狀，隨後出現呼吸道疾病入院治療；30多歲女子出現頭痛症狀、少年有發燒症狀，少女則是無症狀感染者。
厚生勞動省表示，4名患者都曾居住在巴西的亞馬遜州，入境時被檢驗出新冠病毒呈陽性反應，檢體被送往國立傳染病研究所進行分析，基因序列顯示4人感染的是變異病毒株，為日本首次發現案例，新的變種病毒和英國、南非的類型不同，卻擁有相似之處，目前國立傳染症研究所正在對病毒傳染力、致病程度以及疫苗有效性進行調查。

今（10）日日本全國共通報新增4607例確診案例，含郵輪群聚感染個案，累計28萬7990萬例，其中4061例死亡。疫情最為嚴重的東京首都圈（1都3縣）8日起正式進入緊急狀態，預計將維持至2月7日，但疫情尚未降溫，東京都週日新增1494例確診案例，為疫情爆發以來首次週日新增超過千例。

除了首都圈疫情嚴重，關西地區病毒也有逐漸擴散的跡象，京都、大阪、神戶（京阪神）日前籲請中央對3府發布緊急狀態，今（10）日日本首相兼義偉表示，當局已了解到情勢緊張，專家小組將會繼續觀察、分析一段時間，於必要時做出回應。

▲日本境內新冠疫情嚴峻，單日新增病例連4天創新高，雖然疫情最嚴峻的首都圈1都3縣已進入緊急事態，但充滿危機感的「京阪神」，也可能進入緊急事態。圖為日本首相菅義偉7日宣布，東京首都圈1都3縣將進入緊急狀態之照片。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本境內新官病毒疫情未止，中央政府因經濟考量與地方防疫出現「溫度差」。（圖／美聯社／達志影像）
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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