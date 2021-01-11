央行喊話有用嗎？新台幣早盤觸27.984元、強升逾4角
記者顏真真/台北報導
2021-01-11 09:57:30
雖然台股開低，中央銀行上周喊話盼出口商共同維護匯市穩定，不過，今（11）日早盤新台幣兌美元仍強升逾4角，再度升破28元大關，來到27.984元，目前在27.989元震盪。
在國際匯市表現方面，美元指數走高，一度來到90.33，亞洲主要貨幣兌美元偏弱，韓元今日早盤來到1096.6韓元兌1美元，人民幣中間價來到6.4764人民幣兌1美元，較 前一交易日貶值56基點，離岸人民幣亦貶值，6.472人民幣兌1美元震盪，而日圓亦貶值觸104.18日圓兌1美元價位。至於新台幣，在升值壓力沈重之下，上周四央行罕見在臉書向出口商喊話別再賣美元，共同維護匯市穩定，新台幣兌美元盤中雖然仍升破28元，未再創新高，收盤則回貶拉回至28.457元作收，但今日早盤新台幣開盤不久再衝上「27字頭」，一度來到27.984元、強升4.73角，只是未突破前一交易日高點27.97元，甚至數度拉回至28元上下震盪。匯銀人士認為，從央行喊話至今兩個交易日來看，新台幣兌美元盤中未再進一步創新高，1月5日盤中曾觸及27.973元，創23年半盤中新高價。不過，由於今日台股開跌，亞洲主要貨幣兌美元也偏弱，接下來新台幣表現是否能達到央行想要的效果？還是只是短期受到壓抑？還是要再進一步觀察。