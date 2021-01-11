文在寅：韓國全民可免費施打新冠肺炎疫苗

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文在寅強調：「現在終於能看見暗無天日的隧道盡頭，2021年對我們國人而言將是幸福的一年、包容的一年、飛躍的一年。」文在寅承諾將盡快讓民眾生活回歸日常，「當前優先要務是跨越防疫的最後一道關口」。
至於受疫情重創的經濟，文在寅指出，韓國去年在經濟合作暨發展組織（OECD）成員國中創下最高經濟成長率，股市也在14年前越過2000點大關後再次突破3000點，可以看出人民奮力對抗逆境的成果。
文在寅預期，韓國經濟將在今年上半年恢復疫情之前水準，期盼第3次災難補助有助恢復民生經濟，政府也將全力促進110兆韓元（約新台幣2.8兆元）規模的公共及民間投資計畫。
韓國至今累計6萬9114例確診，據中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，境內確診新增451例，時隔41天降至500例以下，近一週社區感染日均確診人數降至655.4例。（編輯：林憬屏）1100111
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