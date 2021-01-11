國圖盼收集台文館及作家張良澤藏品　供民眾利用

（中央社記者許秩維台北11日電）國家圖書館今天表示，國圖長期徵集台灣舊籍文獻，若能爭取到真理大學台灣文學資料館及作家張良澤的藏品贈送或寄存國圖，可透過專業整理及典藏，提供民眾最方便利用。
已故作家鍾肇政的兒子鍾延威在臉書（Facebook）披露，真理大學麻豆校區台文館去年底無預警換鎖封館，不讓一手創辦台文館的張良澤進入，引發文史界關注。真理大學回應，對於換鎖導致張良澤不便，表示歉意，將安排時間與張良澤會面溝通。國家圖書館今天指出，國圖以保存文化、弘揚學術研究為主，長期以來對台灣舊籍文獻徵集更是不餘遺力，為妥善保存這些珍貴台灣歷史記憶，更建置「臺灣記憶Taiwan Memory」系統，提供全民查詢檢索及應用研究。
國圖提到，這幾年來持續與張良澤保持聯繫，企盼爭取捐贈或出售藏品，例如張良澤典藏數千張日治時期台灣明信片，若能透過合併典藏方式，可透過國圖的數位化及台灣記憶系統分享資源，將有助於民眾研究及瞭解台灣各時期發展。國家圖書館館長曾淑賢接受媒體訪問時表示，國圖規劃興建南部分館暨聯合典藏中心，希望建立台灣文史資料特色，如能爭取到真理大學台文館及張良澤的藏品贈送或寄存國圖，可透過專業整理及典藏，並結合國圖其它書刊資料，提供最方便利用，嘉惠更多學者或民眾。（編輯：戴光育）1100111