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真理大學台文館爭議　時代力量發5聲明回應

新頭殼newtalk

2021-01-11 15:12:16

▲ （圖／新頭殼）
▲ 真理大學麻豆校區的台灣文學資料館無預警閉館、換鎖引發爭議。（圖／新頭殼）
真理大學麻豆校區的台灣文學資料館無預警閉館、換鎖，不讓82歲榮譽館長張良澤進入，引發文史界關注。對此，時代力量立法院黨團今天發出5點聲明。
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就近日真理大學爭議，時代力量黨團今天表示，建請文化部、教育部優先確保台灣文學資料館中相關館藏文物，均能得到妥善維護收藏，若有需要，建請文化部及教育部協調所屬機關或地方政府，協助提供足以維護文物之暫時保存空間。
時力說，建請文化部、教育部更積極協調張良澤與真理大學雙方，釐清館藏所屬，並研議提供相關預算及人力，以利相關文物之清查造冊，釐清其所有權及使用權歸屬，以及相關文物價值，俾利後續妥善處置及利用之基礎。

時力建請文化部，針對台灣文學史料典藏空間，研議設置更具規模及典藏能量之場館空間，以強化對台灣文學文化相關資料之收集、保存、應用與推廣。

時力也建請教育部要求真理大學，就未來淡水校區台灣文學資料館未來規劃，相關文件之產權如何處理，以及預計如何回應張良澤之研究需求等，向教育部及社會提出完整說明。

時力黨團說，除已正式發文給文化部及教育部，建請相關單位積極協調，提供必要資源協助處理外，後續也會持續追蹤本案以及台文典藏空間的規劃，同時也會在接下來的臨時會處理中央政府總預算時，提出相關預算提案或主決議，來持續追蹤本案發展，爭取台灣文學史料的典藏資源，促進台灣文學文化的推廣與發展。

已故作家鍾肇政兒子鍾延威在臉書披露，真理大學麻豆校區台文館去年底遭無預警換鎖封館，不讓張良澤進入，引發討論，師生日前在網路發起聲明連署，要求校長陳奇銘對張良澤教授、各界道歉。校方則說，尊重師生言論自由，陳奇銘下週將與張良澤會面，對換鎖致張良澤不便表示歉意。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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