敗選一周年吐心聲 顏寬恒：我不好戰、但絕不畏戰
新頭殼newtalk
2021-01-11 17:00:00
立法院今（11日）通過召開臨時會，而這屆無緣續任立委的國民黨前立委顏寬恒，更在2020大選開票過後一周年的今天，透過臉書發表心聲，「1月11日這個日子對很多人的意義不一樣，對他來說，是敗選一週年的日子。」
2020台中第二選區立委選戰，顏寬恒意外敗給黑馬、台灣基進的陳柏維，在失去立委舞台後，顏寬恆雖接下國民黨副秘書長職務，協助曾是立院戰友的國民黨主席江啟臣有關國民黨中央的黨務運作，但也因此失去不少曝光度。顏寬恒最近一次受到矚目，還是與陳柏惟、民進黨籍台北市議員阮昭雄一起在《國際橋牌社2》中客串演出。敗選時隔一年後，顏寬恒在臉書發文表示，很多人說，「上帝為你關了一扇門、就會為你開一扇窗」，但這扇「窗」開與不開，仍然取決於自己；（敗選過後）他花了一天的時間整理情緒、再花了一個禮拜整理研究室堆積如山的服務案件與法案資料，剩下的358天不斷檢討並馬不停蹄地回到崗位上，聽取鄉親的聲音、繼續服務。
顏寬恒也稱，這一年來，他持續用不同的身分為民服務，來陳情的民眾總是會說「還是找你最習慣」。他不好戰，但絕不畏戰，他也會再努力充實自己，當有需要的時候，他依然是會和民眾站在一起的顏寬恒。新聞來源為Newtalk 新頭殼