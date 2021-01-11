美取消對台交流限制 學者：拜登是否延續且實踐成關鍵
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-11 14:49:54
美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在美東時間1月9日透過聲明宣布，美國國務院先前以國務卿名義發布的所有對台灣交流準則，現在行政機構都可視為無效。對此，淡江大學戰略所副教授李大中表示正面看待，但接任的拜登（Jos Biden）是否延續且實踐這項政策，才是觀察的重點。
據外媒報導，在蓬佩奧宣布廢除對台交流準則後，美國總統當選人拜登交接團隊不具名的官員表示，正如拜登在競選時所清楚表明的，對於他在擔任聯邦參議員時投票通過的台灣關係法，他會落實這項承諾以及美國對一個中國政策的承諾。拜登就任後，將繼續支持和平解決兩岸議題，以符合台灣人民願望與最大利益。他一向認為，美國對台灣必須維持堅定、有原則且跨黨派的支持，他也計劃努力確保這一點。李大中接受《NOWnews今日新聞》訪問時表示，對於蓬佩奧廢除對台交流準則一是，持正面態度。但也希望，既然台美高層互動的限制被解除，就希望台美雙方能夠實踐這項政策。不過，李大中也說，現在距離川普（Donald Trump）政府卸任畢竟只剩下短短10天，這項政策能否被延續，就要看拜登政府後續的評估跟規劃，在通盤考量後做出決定；雖然準則被解除，但跟實際有沒有履行，還是有差別的。