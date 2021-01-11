影／寒流低溫高山路段結冰 合歡山公路夜間預警性封閉
記者陳致宇／台北報導
2021-01-11 16:35:11｜2021-01-11 17:26:04
今（ 11 ）日因寒流南下影響，各地氣溫逐漸下降，公路總局考量高山下雪、路面結冰等因素，宣布 3 段高山公路將進行夜間道路管制，提醒民眾開車注意安全。
公路總局表示，台 7 甲線 30K（南山）至 50K （勝光），今日 19 時至明日 7 時限掛雪鏈通行；台 8 線 110K （大禹嶺）至 152K （洛韶），以及台 14 甲線 18K （翠峰）至 42K （大禹嶺），今日 17 時至明日 7 時預警性封閉。公路總局提醒，寒流期間用路人、運輸業及旅宿業者提醒遊客，留意高山天氣，注意高山結冰路段行駛安全，備妥雪鏈，避免受困於高山地區，並籲請用路人留意上述路線管制訊息，依據中央氣象局最新情資即時調整因應並發布最新路段管制訊息。
公路總局指出，為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，用路人及遊客評估個人身體狀態，將長時間處於低溫環境，並做好保暖準備。後續將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鏈通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，用路人須密切注意公路訊息預為規畫行程。