加拿大珍奶專賣店勾起老外回憶！網友：想飛台灣了

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▲一名加拿大網友在Reddit分享一張「幸福堂」店面照片，引起來自各國的網友熱烈回響 (圖|翻攝自Reddit)

甚至有來自印尼的網友說，當地首間幸福堂開幕時，大排長龍，要排3小時才能買到。然而，也有網友持反面意見，認為幸福堂海外分店味道有差，「牛奶喝起來味道就跟台灣的不一樣。」

另一方面，一名網友點出，幸福堂在倫敦和香港分店價格太貴。大部分外國網友對台灣珍奶抱持正面評價，然也許海外品質控管不易、加上個人口味不同，因此在海外分店品嘗珍奶難免令人失望。