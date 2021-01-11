加拿大珍奶專賣店勾起老外回憶！網友：想飛台灣了
The China Post/綜合報導
2021-01-11 23:30:00
The China Post報導，近日，一名加拿大網友在Reddit分享一張知名台灣珍奶連鎖店店面照片，引起來自各國的網友熱烈回響，不少網友分享對台灣珍奶的熱愛及想念，以及珍奶在家鄉有多受歡迎。
原PO貼出幸福堂加拿大分店店面照寫道：「台灣第一！！」 貼文一出吸引外國網友紛紛留言，有一名比利時網友表示，當地的珍珠奶茶不好喝，而且就連命名都很奇怪，有店家稱珍奶為「popping boba」。
對此，有來自法國、芬蘭的網友深表認同，表示當地的珍奶是用糖水製成，非常想念黑糖珍奶。 此外，有外國網友解釋道，許多當地許多飲料店都用粉末、糖漿來製作五顏六色的「茶品」，因此沒有像台灣珍奶那麼好喝。
甚至有來自印尼的網友說，當地首間幸福堂開幕時，大排長龍，要排3小時才能買到。然而，也有網友持反面意見，認為幸福堂海外分店味道有差，「牛奶喝起來味道就跟台灣的不一樣。」
另一方面，一名網友點出，幸福堂在倫敦和香港分店價格太貴。大部分外國網友對台灣珍奶抱持正面評價，然也許海外品質控管不易、加上個人口味不同，因此在海外分店品嘗珍奶難免令人失望。