輕鬆準備團圓宴 享用澎湃圍爐菜
記者郭政隆、邱嘉琪／嘉義報導
2021-01-11 19:56:20
結束紛擾的一年，在這歲末年終之際，也是尾牙春酒訂宴的旺季，在景氣不佳的時機中，各餐飲業者莫不磨拳擦要把握這個先機，而在農曆春節即將來臨之際，如何準備澎湃除夕團圓宴，也著實讓婆婆媽媽們夠傷腦筋的，嘉義一家五星級大飯店即推出澎派美饌，從加拿大烏參、北海道干貝到龍躉石斑等頂級食材全都端上桌，絕對能滿足饕客挑剔味蕾，且輕輕鬆鬆外帶常溫年菜回家圍爐，讓婆婆媽媽在家就能輕鬆端出豐盛年夜飯。
飯店主廚楊福強今年推出全新常溫外帶年菜，並主打粵式順德菜系，烹調方式講求清爽鮮甜、追求原汁原味，強調刀工、火候等細作功夫，讓人食出真味，經典團圓年菜組合內含彩蝶鮑魚錦繡拼盤、好彩頭XO醬大蝦、蟹黃百花釀玉環、鴻運蜜汁子排、荷葉北菇栗子燜雞、花膠菜膽龍躉石斑六道佳餚，更大手筆贈送一盅御品佛跳牆，小家庭可選擇6人份組合，相當實惠又澎湃。每一道料理都是楊福強主廚經典之作，當中有彩蝶錦繡拼盤、日式和風九孔鮑、潮州滷水牛腱、上海紹興醉雞、潮式汾蹄及澎湖五味冰卷5道冷盤，回家即可上桌；好彩頭XO醬大蝦採用每隻3兩重的海虎草蝦做為料理主角，純粹的烹調手法搭配道地港式臘味蘿蔔糕，再佐以醬中極品--招牌XO醬來提味，嘗得到明蝦的鮮甜及料理的用心，至於鴻運蜜汁子排是主廚喜宴的招牌料理，這次不惜成本讓客人在家也品嘗得到，主廚選用台灣豬肋腩排，油花分布均勻，再以民雄鳳梨、蜂蜜調配而成的醬汁醃製6小時，為了讓子排更加入味，特別採用低溫焗烤方式入烤箱烤逾2小時，烤出來的子排肉質軟嫩，香氣四溢。