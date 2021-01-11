羽球／全國排名賽今日開戰　防疫不開放進場

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第一天甲組僅有混雙賽事，由土銀李芳任/楊景惇對上合庫邱相榤/劉巧芸，剛開賽就五度戰成平手，李芳任/楊景惇拿下第7分後，化解平手窘境展開強勁攻勢，第一局以21：15拿下；第二局延續氣勢，一開局就在短時間拿下8：0，並且一路領先，雖中間仍有三次被對手連續得分，出現小亂流，但最終以21：14獲得這場勝利。
去年拿下第八名的李芳任/楊景惇，是第三次在比賽場上搭檔，賽後訪問楊景惇提到，第二局後半段在接發球時發生失誤，但她穩住陣腳，找機會回擊。而她先前因為腳受傷休息了一陣子沒有比賽，與搭檔李芳任也較少機會可以一起練習，不過她仍保持平常心，努力打好每一場比賽，李芳任也表示他會盡全力，把自己的責任做好。
另一場混雙由土銀陳政寬/程琪雅對上亞柏林上凱/曾郁棋，第一局陳政寬/程琪雅以21：15奪下，第二局林上凱/曾郁棋不敢掉以輕心，把握機會搶分數，讓對手頻頻處於落後狀態，但最後幾分被打成Deuce，並由對方搶先奪得賽末點，不過林上凱/曾郁棋驚險化解危機，以24：22戰成局數1：1平手。第三局林上凱/曾郁棋自亂陣腳，讓對方有機會大幅拉開分數，最終由陳政寬/程琪雅以21：10獲得晉級機會。
首次搭檔的陳政寬/程琪雅，賽後表示雖然之前很少練習，但是今天兩人的默契發揮還算順利，程琪雅更笑說比想像中的好，只是歷時長達一小時的比賽，讓第一次打混雙的學弟體力稍嫌不足。問到兩人對第一次排名賽的目標，他們都希望可以繼續晉級。
本次排名賽因應防疫不開放觀眾進場，1/16(六)甲組四強賽、17(日)甲組冠軍戰，球迷朋友還是可以透過達克運動Youtube收看精彩賽事直播，乙組賽事也如火如荼進行中，觀眾可透過即時比分關注賽事(https://reurl.cc/xgDMX5)，及選手賽事查詢系統關心支持的球員戰況(https://reurl.cc/mqd5NV)，乙組決賽也會在1/20(三)展開，敬請球迷朋友持續關注這場年度精彩賽事。