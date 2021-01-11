萊豬政策亂糟糟 柯文哲呼籲中央：誠實面對才能解決問題
記者丁上程/台北報導
2021-01-11 21:11:47
行政院針對外國進口豬肉，推出「豬肉儀表板」網頁，供民眾即時查核豬肉進口狀況。不過上路才沒幾天，今天（11日）上午就遭到民眾踢爆，儀表板上提供的資訊與實際進口狀況不符，消息一出也引發社會各界議論。對此台北市長柯文哲今天下午就在臉書上PO文，針對萊豬相關政策，中央應該「誠實面對，才能解決問題」。
柯文哲在臉書上表示，7天前，行政院蘇院長與衛福部陳部長、經濟部王部長、財政部蘇部長，大動作宣告豬肉儀表板上線，宣稱每天更新豬肉進口量供人民檢視，「沒想到，儀表板連幾天掛零，民眾覺得怪，換邊境查驗自動化管理系統再查，發現其實早有美豬及再製品進口，系統不同調。」柯文哲說，「台灣豬標章製造更嚴重問題：原本中央同意，民間業者有使用臺灣豬就能申請，只要在切結書上加工，把『生產、販售豬肉及製品為國內飼養豬隻』加一個『多』字，變『多』為國內飼養豬隻就可以；中央被質疑後政策急轉彎，開始強力要求業者『只能賣』台灣豬，否則標章就要撤銷，政府習慣性髮夾彎，害所有進口豬都被妖魔化，民間業者苦不堪言」。柯文哲直言，多次向中央建議「源頭管理、明白標示」就可以避免很多困擾，中央卻一意孤行。「如今，中央政府的決策混亂，帶來社會更多的混亂，最終失去人民的信任。」柯文哲說，「我要在這裡公開呼籲中央政府誠實面對問題，『源頭管理、明白標示』才能找回民眾的信任。」身為台北市長的柯文哲也強調，在台北，市府還是會盡力保障消費者「自由選擇的權利」，在賣場設置有「非萊專區」，在專區中將不會買到含有萊劑的豬肉，「這就是我們現在能做的」。