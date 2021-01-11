國內經濟漸回升　主計總處：11月平均總薪資4.82萬

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若進一步來看全體受僱員工進退，因增僱或召回等原因而進入人數為 16萬 3000人，較上月減少 2 萬 4000人，其中批發及零售業減少 6000人最多，製造業減少 4 千人次之；因辭職、解僱、退休等原因而退出人數為 14萬 6000人，較上月減少 3 萬人，其中製造業減少 9000人最多，批發及零售業減少 7000人次之。
在受僱員工每人每月薪資部分，11月本國籍全時員工經常性薪資平均為 44,926元，較上月增加0.08%，較上年同月亦增 1.37%；加計獎金及加班費等非經常性薪資後，總薪資平均為 50,626 元，較上月增加 0.53%，較上年同月亦增 0.36%；11月全體受僱員工（含本國籍、外國籍之全時員工及部分工時員工）經常性薪資平均為 42,786 元，較上月增加 0.07%，較上年同月亦增1.63%；非經常性薪資 5,456 元，較上月增加 4.18%，較上年同月則減 6.45%；併計經常性薪資與非經常性薪資後，總薪資為 48,242 元，較上月增加 0.52%，較上年同月亦增 0.65%。
主計總處表示，就行業別經常性薪資變動觀察，營建工程業因本月工作日數較多致月增 0.75%較高，零售業因本月購物節促銷活動業績較佳而增 0.71%；另金融及保險業、不動產業因按月績效獎金減少，分別月減 1.58%、1.32%。總薪資部分，電力及燃氣供應業因部分廠商發放不休假獎金，月增 39.50%，電子零組件製造業因部分廠商發放員工酬勞，月增17.02%；另電腦、電子產品及光學製品製造業則受部分廠商 10 月發放員工酬勞及不休假獎金影響，月減 20.51%幅度較大，不動產業亦減7.53%。