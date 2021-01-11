生在亞洲哪國運氣最好？全場答案「超意外」：秒贏9成人
編輯中心/綜合報導
2021-01-11 23:24:38
各個國家因人文歷史、地理位置等差異，都會發展出不同的社會模式和人民特質。對此，就有網友好奇發問「生在亞洲哪些國家算是籤運好？」問題一出，就引來許多人曝光心目中的答案。
原PO於PTT八卦板上發文，表示亞洲包括的範圍十分大，有東亞、東南亞、南亞、中東等地，國家數目也十分多，這就讓他好奇發問「那生在亞洲哪些國家，算是籤運好啊？」貼文一曝光，隨即引來許多網友分享答案，「日本新加坡台灣吧！韓國薪水很好但是關係太緊繃了」、「日本新加坡台灣+1。韓國壓力太大又很封閉，每個人很難逃脫小圈圈」、「日本、新加坡，沒了」、「以亞洲來看，東亞真的都是算A+」、「絕對不是日本阿，工作社畜比台灣糟糕的地方」。但其中也有許多人全推「台灣」，直言「台灣，亞洲不容易找到台灣更好的地方」、「我在德荷美工作過，也住過澳洲2年。我認為中下階層出生在台灣已經贏過90%的人」、「喜歡台灣，不管是日本還是韓國我覺得都很崩潰」、「台灣算不錯了」、「台灣就是個可以自在做自己的地方」、「台灣，沒有之一，以亞洲而言」、「台灣，除了薪水低，其他都讚」。（編輯：陳雅雲）