▲ 點到為止的好，BMW 520i M Sport 很明瞭

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作為低調人士，你可能不喜歡自己的車到哪都彷彿在吶喊「Look at me!」，但又不能太過落伍，還是希望有一定程度的裝點。單就這點，我認為 520i M Sport 做得很到位。首先，全車乍看之下和 530i M Sport 是一個樣，差別僅在 520i M Sport 電動玻璃天窗被列為選配以及輪圈尺碼。再來，小改款 5系列更銳利的外觀基礎上，加上 M Sport 式樣的前氣壩、雙邊單出尾管、緞面鋁質窗框以及 18 吋輪圈，可說是給你「點到為止」的帥氣感。
點到為止，也適合描述 520i M Sport 的科技面。透過駕駛眼前 12.3 吋虛擬數位儀表以及「首發版」標配的抬頭顯示器，具 Level 2 功能的駕駛輔助系統、原廠導航等圖資都盡覽眼底；再來，同為 12.3 吋的中央觸控螢幕支援無線 Apple CarPlay 或 Android Auto，520i M Sport 也同時標配 Sport 版本上是選配的無線充電功能。這些科技都讓 5系列跟上時代潮流，同時，雙區恆溫空調、行車模式切換、音量調整等控制項目則保留實體旋鈕和按鍵，使得駕駛途中不需分心到觸控螢幕中調整。
5系列也透過豪華用料包裝上述科技。以 520i M Sport 為例，木紋飾板和菱格紋皮質讓車內保有主管房車該有的尊榮感。近 3 米的軸距讓你載人時不失顏面，被載時也不顯侷促。M 款多功能跑車方向盤握感又比 Sport 版更討喜，下方的小小 M 標誌也提醒你別小看它的動力表現。
520i M Sport 的動力表現 ，雖然不像 530i M Sport 那樣澎湃，但也非常適合台灣用車環境；這其中不得不提小改款 48V 輕油電複合動力系統。有別於上回 530i M Sport 在山路體驗其操控表現，這次 520i M Sport 選擇將試駕環境移至市區。若想看小改款 5系列的操控表現，可以由此前往【530i M Sport 深度文】。
穿梭於走走停停的街道中，你很難會想關閉怠速熄火功能，因為 48V 系統大為消弭掉以往油車明顯的引擎抖動。上了高速公路，大腳油門下輕快的加速同樣源自於 48V 系統發電機額外提供的 11 匹馬力，加諸在渦輪四缸的 184 匹上，超車、提速表現也難以挑剔。當車輛在 25～160 km/h 之間處於滑行狀態，48V 系統甚至會關閉引擎；減速到 15 km/h 以下時，引擎也會預先熄火，藉此提升油耗表現。補充說明，上述功能僅在 Eco Pro 或 Comfort 模式作動。
這套 48V 系統電力源自一顆容量 0.528 kWh 的鋰電池。車輛減速時，系統會自行利用回收到的動能，替電池充電；極低電量時，系統則會利用燃油引擎，透過發電機為電池充電。厲害的是，這麼多事情正在發生的同時，駕駛幾乎察覺不到任何的系統切換，除非進入資訊系統中查看。
小改款 5系列還導入 iPhone 數位鑰匙功能，可讓手機完全取代傳統車鑰匙，還能分享給最多五位使用 iPhone 的親友。此車也提供「智能遠端遙控」功能，可以透過 BMW Connected APP 遠端解鎖、上鎖，或預先開啟空調。
試駕一天下來，小改款 520i M Sport 給我的感覺是：當你停好這台車，它雖然不會讓路人駐足拍照，但還是會讓你回頭多看一眼。適當的科技運用，也讓你可以感覺到它的加分作用，又不至於有太多功能無用武之地。這樣點到為止的人生道理，520i M Sport 很明瞭。