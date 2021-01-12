特企／正對公園豪景首排「長虹天馥」樹海第一排綠景無限

推開窗擁抱廣闊的綠意，世界各大都市最昂貴、最有價值的豪宅，都是集中於市區大型綠地首排的景觀宅。從英國倫敦海德公園、紐約中央公園到台北市大安森林公園，屢屢出現天價住宅，再再印證景觀在豪宅的價值。都市土地稀少，很難有大量大型綠地，大型公園更顯相當稀有身價節節上升，例如不畏全球金融風暴英國倫敦海德公園豪宅「海德公園1號」吸引國際富豪競逐，拿下全球最昂貴住宅頭銜，可見擁有「綠景觀」成為長期保值抗跌的置產績優股。

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位居三重市區精華綠金軸心「長虹天馥」這一次，專為你而來！遼闊大公園做前院，無價視野永恆綠意，窗前永遠不變。長年深耕雙北地區，長虹以優異及精準選地哲學樹立口碑，跨步新北「長虹天馥」擁有大公園及學區雙重優勢黃金角地，吸引各界菁英雲集，這一次特別聘請亞洲豪宅主人指定，國際精品空間設計大師「王勝正」為大器四房實品屋大賞操刀，激發空間美學新靈魂，他是定義城市地標的推手，更是居住者的知己。在闊氣大面寬客廳，容納多人大餐廳，大師揮灑創意，展現新大戶經典風範，低調奢華內蘊品味，空間氣勢靈動，讓三重第一名宅「長虹天馥」更顯無上尊榮，值得親臨鑑賞，保證大開眼界。

三重市中心大同Young公園頭等艙「長虹天馥」盡覽城市風光，千坪樹海綠室外，超大棟距安全拉開與鄰棟建築間合宜距離，一大片蔥鬱盎綠大樹、2座兒童遊戲區、2座鬥牛籃球場、健身器材、活動中心、公托中心，可愛小松鼠活蹦亂跳穿梭樹林間，朝氣滿滿「大同全齡Young公園」同時兼具生態、生活功能，是當地居民運動、休憩、親子共遊的好去處。