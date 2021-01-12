疫情嚴峻！傳菅義偉擬13日宣布　納關西3府縣入緊急事態

日本的新冠疫情不斷延燒，日本首相菅義偉今(12日)上午在自民黨會議中表示，將會把關西的大阪、京都、兵庫等2府1縣，也納入緊急事態宣言範圍。

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綜合日媒報導，菅義偉已在7日對首都圈1都3縣(東京都、千葉縣、神奈川縣、埼玉縣)發布緊急宣言，將持續1個月至2月7日為止。不過由於其他地區疫情也十分嚴重，他12日早上在所屬的自民黨大會上表示，將根據《特別措施法》，把疫情升溫的關西3府縣（大阪、京都、兵庫）也列入緊急狀態的追加範圍內，預計13日宣布，至於時間，原則上和先前的首都圈一樣，到2月7號為止。

報導也指出，自民黨國會對策委員長森山裕今天上午會晤最大在野黨、立憲民主黨國會對策委員長安住淳，13日傍晚參、眾兩院將各自召開議院營運委員會，聽取政府部門的事先報告。在依循過專家建議後，於新冠肺炎對策本部正式宣布。





除了前述7個府縣外，愛知、岐阜等中部地區也希望申請進入緊急狀態，故不排除適用地區會再擴大。









