月薪10萬女懷孕！男友霸氣喊「離職我養」 現況曝眾怒了
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 14:56:31｜2021-01-12 14:58:44
若另一半說出口的承諾做不到，還會願意在步入婚姻嗎？一位女網友就哭訴，因為自己懷孕，男友便要她辭月薪10萬的工作在家待產，更承諾會負起照顧責任，沒想到事後竟變臉改口，每個月只給7千生活費，過程曝光也引發討論。
一位女網友在匿名專頁《靠北老公2.0》上訴苦，「當初因為男友建議懷孕5個月的我在家待產，更霸氣的說家事全包，也會給生活費」，讓她放心的辭掉可月領10萬的工作，而兩人並決定後年登記結婚。目前已懷7個月身孕的原PO，才剛辭職在家休養2個月，沒想到男友卻突然態度丕變，開始抱怨她「在家什麼事都不做」，更稱因為生活費與房租緣故，要開始控制原PO的餐費每個月只能花7千。更讓原PO心寒的還有，曾請男友用溫暖的手幫忙塗妊娠霜，卻又遭冷言對待。
這樣的差別待遇，也讓原PO難受情緒油然而生，「我本身存款幾十萬，要養活自己是可以的，今天只是想要被另一班照顧的感覺，他卻連1個月拿1萬養我養孩子都要計較，還要我復工後還他一些，金錢上劃分乾淨，這婚還該結嗎？」不少網友看完男方失信且脫序的舉動，紛紛大罵「還沒登記就這樣之後嘴臉只會更難看」、「很明顯，他只會出一張嘴」、「婚後你的苦日子才開始，放生吧」、「婚前男人會講養女生。10個有9個都是騙人的」、「未來養育孩子跟養一個家真的不只這些錢，好好思考他是不是值得共度一生的人」。（編輯：潘毅）