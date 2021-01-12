美台交流明文限制　源自2015年雙橡園一場升旗典禮

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這份聲明被國內視為是台美交流的一大成就，但明文的所謂「美台交流限制」，其實起源於2015年的一場升旗典禮。
1979年，也就是民國68年，時任美國總統的卡特正式與中華人民共和國建立外交關係，也同時與中華民國斷絕外交關係，接下來台美兩國的外交，主要是依靠1979年4月通過的《台灣關係法》維繫。
雖然在《台灣關係法》裡明文規定美國政府應給予「台灣統治當局」與其他主權國家同等待遇。但實務上，由於美國已經承認中國大陸，為避免造成外交糾紛，因此原本就有一些相關限制，諸如自1937年以來，便一直是中華民國大使館，以及後來的「北美事務協調會」、「台北經濟文化辦事處」所在地的雙橡園禁止升旗、駐美官員不得進入國務院洽公等「潛規則」。
事實上，這些「潛規則」背後意味的是，「美國不會公開承認台灣是一個國家」、「但美國會給台灣一些『實質的』主權國家待遇（如軍購）」。而自1979年以來，這些「潛規則」都不曾、也不會訴諸文字，為台美關係保留一些「彈性」。
不過，時任駐美代表沈呂巡決定在2015年1月1日於雙橡園舉行升旗典禮一事，據聞曾於事先知會美方，美方也表示不妥，但駐美單位仍執意進行。果不其然惹來了中國大陸方面的強烈抗議。當時的歐巴馬政府為平息陸方的怒火，除措詞強硬地發表「美國與台灣沒有外交關係」、此舉「違反了美方長久以來對美臺執行非官方關係的諒解」等言論外，也於國務院內部發布了行政備忘錄，將相關的「潛規則」變成了枱面上的「遊戲規則」。
不管是「潛規則」或後來明文的「備忘錄」，所謂的「台美交流限制」都是有「彈性」的，就拿我駐美官員不得進入國務院洽公這點來說，事實上在歐巴馬執政末期，就已經打破了這項規定。去年到任的駐美代表蕭美琴，更順利拜會美國國務院亞太助卿史達偉。
可見所謂的交流限制，即使有明文的「備忘錄」，美國也可以依照自身的利益以及時局的變化，選擇性地遵照或是無視。但像蓬佩奧如此高調公開宣布，取消明文備忘錄，也的確釋放強烈訊息：台美關係今非昔比，在國際局勢變化下，有了重大改變。