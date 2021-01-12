全台首例醫師染疫！重症醫吐「醫護心聲」：絕不願被感染

中央流行疫情指揮中心今（12）天緊急召開臨時記者會，指揮官陳時中公布國內新增2例本土COVID-19確定病例，分別是一名醫師與一名護理師，這也是國內首起醫師染疫事件，對此，胸腔重症醫蘇一峰就在臉書發文提到，「醫護人員絕不願意被感染，第一線的醫護人員與防疫人員，本來就是被感染的高風險群」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

昨（11）晚國內傳出北部某醫院疑似爆出新冠肺炎群聚感染，而今日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也親上火線召開記者會說明，公布國內首例醫生染疫案例，分別為本國籍30多歲男性（案838）及本國籍20多歲女性（案839）。案838為北部某醫院醫師，曾經照顧嚴重新冠個案進行插管1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，案839護理師則同屬密切接觸者。

對此，北市聯醫胸腔重症醫師蘇一峰就在臉書發文表態，提到醫護人員絕不願意被感染，更強調「第一線的醫護人員與防疫人員，本來就是被感染的高風險群！」，此外也透過臉書發聲，希望社會大眾用關心取代責怪，主管機關檢討系統問題而非個人，讓大家一起支持前線作戰的醫護防疫人員。

▲蘇一峰呼籲社會已關心取代責怪。（圖／翻攝自蘇一峰臉書）

此外，記者會中陳時中也說明，為防止院內感染擴散，已先行將相關人員匡列及採驗，針對疫情及防治作為採取6項措施，其中包括住院病人只出不進、院內39名醫護相關接觸人員匡列居家隔離、門急診照常、取消所有探病，陪病限1人並實名制、移動相關病患至單人病室隔離觀察14天、全院員工於3天後再次安排採檢。（編輯：楊智傑）