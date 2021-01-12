兒買進口車「低收資格被取消」！阿姨狂嗆社工：關我啥事
編輯中心/綜合報導
2021-01-12 18:20:22
各地方政府皆有制訂低收入戶標準，讓社會上需要幫助的人能獲得奧援。不過就有女網友，日前目睹一位阿姨在區公所大鬧，原因竟是兒子買了進口豪車，導致她「低收資格被取消」，過程曝光也引發討論。
一名網友在臉書《爆怨2公社》描述過程，「我為了幫兒子處理學費減免的問題，就到公所申請中低收證明，沒想到換到前面阿姨時，她不斷對社工人員大聲嚷嚷」。原PO隨後也豎起耳朵聽對話內容，才發現這位阿姨情緒施工的原因是「國稅局有查到去年她兒子買了進口車，因此取消她的低收資格」；即便社工人員不斷解釋，阿姨仍不斷跳針喊「我兒子買車關我什麼事？」
最後原PO辦完事情要離開前，又看見剛才在櫃檯鬧事的阿姨，發現對方坐上一台全新豪車離開，讓她不禁無奈：「阿姨，你有新車能坐好幸福欸！幹嘛來搶窮人家的補助啊！」過程曝光也引發討論，不少人也忍不住感嘆，「很多有錢的四肢健在領補助，真正需要的人卻需要層層關卡」、「有一位同學家中很好過，買房開店做生意，四年卻都辦免學費補助」、「這種人很多，真正有需要的卻不見得辦得過」、「看到稅金被這樣浪費，很無奈」。（編輯：潘毅）