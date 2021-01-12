影／醫護染疫　桃園立委：祈禱早日康復、防疫不能鬆懈

我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣民眾黨立委蔡壁如在臉書表示，這次染疫2人都是前線防疫的醫護人員，讓曾是第一線護理人員的她相當憂心。台灣能夠有今天的防疫成就，必須要感謝在前線堅守岡位的醫護人員，醫護人員除了在疫情期間面對病人承受的辛勞與壓力，更要面對回到家庭與社區來自身旁不安的眼光，「謝謝你們，你們辛苦了。」





蔡壁如呼籲國人同胞們無須驚慌，要相信台灣的防疫成果在國際社會上是有目共睹的，台灣人民此時只需要繼續保持勤洗手、戴口罩，落實防疫新生活，並遵照疫情指揮中心的指示，一定可以再次攜手戰勝疫情，讓疫情得到有效的控制。她也希望政府能夠在這個關鍵的時刻，務必要做到讓民眾充分的信任，並以專業的角度，適度的公開資訊，以避免民眾不必要的恐慌。









