影／醫護染疫 桃園立委：祈禱早日康復、防疫不能鬆懈
記者呂炯昌/桃園報導
2021-01-12 20:14:15｜2021-01-12 20:18:01
桃園今（12）日傳出首起醫師院內感染新冠肺炎案例，引發舉國關注。在野黨立委聞訊後，除祈禱染疫醫護人員早日康復外，也提醒大家防疫絕對不能鬆懈。
選區在桃園區的國民黨立委萬美玲表示，確診個案足跡疫調在1月8日與9日到過大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店；大江購物中心、台茂和桃園IKEA等購物中心也閉館消毒，桃園市政府今日也啟動秋冬防疫專案，附屬機關、學校的尾牙一律停止，大型活動也通通延期舉行。她提醒大家防疫千萬不能鬆懈，一定要確實做好各項防疫措施，並祈禱染疫的醫護人員早日康復。
台灣民眾黨立委蔡壁如在臉書表示，這次染疫2人都是前線防疫的醫護人員，讓曾是第一線護理人員的她相當憂心。台灣能夠有今天的防疫成就，必須要感謝在前線堅守岡位的醫護人員，醫護人員除了在疫情期間面對病人承受的辛勞與壓力，更要面對回到家庭與社區來自身旁不安的眼光，「謝謝你們，你們辛苦了。」
蔡壁如呼籲國人同胞們無須驚慌，要相信台灣的防疫成果在國際社會上是有目共睹的，台灣人民此時只需要繼續保持勤洗手、戴口罩，落實防疫新生活，並遵照疫情指揮中心的指示，一定可以再次攜手戰勝疫情，讓疫情得到有效的控制。她也希望政府能夠在這個關鍵的時刻，務必要做到讓民眾充分的信任，並以專業的角度，適度的公開資訊，以避免民眾不必要的恐慌。
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