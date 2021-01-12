NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

NBA／傻眼！無故消失近一周　Irving現身姐姐的生日派對

記者黃建霖/綜合報導

2021-01-12 20:25:46

Nets Wizards Basketball
▲籃網球星Kyrie Irving。（圖／美聯社／達志影像）
布魯克林籃網球星Kyrie Irving已經「失蹤」多時，連總教練Steve Nash都不知道他何時會回歸，不過今天卻有網友爆料，這位超級控衛是去參加姊姊Asia Irving的30歲生日派對了，而且在這場聚會中並沒有戴口罩。
我是廣告 請繼續往下閱讀
籃網近期因為Kevin Duran被追蹤隔離，因此特別需要Irving站出來帶領球隊，但是他卻在和爵士的比賽結束後就消失不見蹤影，之後對76人、雷霆和灰熊的比賽都沒出廠，球隊也吞下了2敗。
Irving身邊的友人爆料，他之所以離隊，僅僅只是「不想打了」而已，雖然隊友和教練團都表明支援他，但他沒有告知球團就離隊的行徑，讓人對他的職業道德不敢恭維。

在沒消息幾天後，今天Irving終於在社群網站上發文祝自己父親Drederick Irving生日快樂。而巧的是他姊姊Asi也是今天生日，她似乎在多倫多辦了一個盛大的派對，連知名饒舌歌手Drake都有出席。
而Irving也現身了姐姐的「生日趴」，不過影片中他似乎沒有戴口罩，而且雖說是為家人慶生，但就這樣缺席了將近一周、3場比賽，而且完全沒給出一個合理的交代，確實是說不太過去。
關鍵字

NOW民調中心

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

喬傑立2.0即將啟動！那些年的喬傑立團體您還記得幾個？(複選）

繼續作答
李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

李艷秋盤點執政黨9大金句，您覺得哪句最荒謬？

繼續作答
您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

您對哪位2020年哪位政治人物的出包事件印象最深刻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀