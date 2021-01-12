NBA／傻眼！無故消失近一周 Irving現身姐姐的生日派對
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-12 20:25:46
布魯克林籃網球星Kyrie Irving已經「失蹤」多時，連總教練Steve Nash都不知道他何時會回歸，不過今天卻有網友爆料，這位超級控衛是去參加姊姊Asia Irving的30歲生日派對了，而且在這場聚會中並沒有戴口罩。
籃網近期因為Kevin Duran被追蹤隔離，因此特別需要Irving站出來帶領球隊，但是他卻在和爵士的比賽結束後就消失不見蹤影，之後對76人、雷霆和灰熊的比賽都沒出廠，球隊也吞下了2敗。Irving身邊的友人爆料，他之所以離隊，僅僅只是「不想打了」而已，雖然隊友和教練團都表明支援他，但他沒有告知球團就離隊的行徑，讓人對他的職業道德不敢恭維。
在沒消息幾天後，今天Irving終於在社群網站上發文祝自己父親Drederick Irving生日快樂。而巧的是他姊姊Asi也是今天生日，她似乎在多倫多辦了一個盛大的派對，連知名饒舌歌手Drake都有出席。而Irving也現身了姐姐的「生日趴」，不過影片中他似乎沒有戴口罩，而且雖說是為家人慶生，但就這樣缺席了將近一周、3場比賽，而且完全沒給出一個合理的交代，確實是說不太過去。