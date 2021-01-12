費鴻泰批美駐聯大使訪台是惡客 張銘祐：很替中國想
記者陳志仁/新北報導
2021-01-12 21:02:11
美國駐聯合國常任大使克拉夫特(Kelly Craft)將訪台，國民黨立法院新任的總召費鴻泰卻發言指出，「不是好客，是惡客，不應該要來！」名嘴張銘祐在臉書痛批，「國民黨的親美和中根本是假象？」國民黨主席江啟臣今(12)日趕緊定調表示，歡迎克拉夫特訪台
針對費鴻泰的發言，張銘祐在臉書PO文反問，費鴻泰好客與惡客的的意思是，美國駐聯合國大使、美國AIT處長，國民黨根本不在乎？還是因為他們快現任？費鴻泰的想法是否跟吳斯懷委員一樣怕刺激中國？馬文君委員身為國會議員竟然不懂外交禮節，大膽演出表現給中國看？還是不懂美國外交政策的延續性？還是中國戰狼外交的一環？張銘祐質疑，看到2009-2010中國國台辦主任陳雲林來的時候，國民黨到晶華酒店、圓山飯店，求見如宗主國大員來一般，卻反對盟友美國官員、駐聯合國大使來台，確定不算通敵嗎？費鴻泰是2004年才從新黨回到國民黨懷抱，2017年爆發新黨爆發共諜案，不僅第一時間出來聲援，反而指指點點說政府單位是「綠色恐怖」，卻無視他們與中國來往密切。
張銘祐認為，費鴻泰及有些國民黨委員們，果然很替中國想！費鴻泰還說美駐聯合國大使，「她來台灣會帶給台灣什麼？她會帶給台灣說，我代表美國政府在1月20日以前支持台灣進入聯合國嗎？會嗎？不會的。」這個問題應該好好的去問貴黨的蔣介石，怎麼把中華民國在聯合國的代表權讓給中國？美國如果可以厲害到讓台灣入聯，那中國有何能力阻擋？