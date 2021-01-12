染疫醫師足跡修正！指揮中心：1月8日未去大江購物中心
編輯林莞茜/綜合報導
2021-01-12 21:40:22｜2021-01-12 21:42:34
染疫醫師足跡有變動！中央流行疫情指揮中心今（12）日宣布，國內新增2例新冠肺炎本土確診個案，為首例醫院內感染案件，並公開染疫醫師（案838）在可傳染期間的足跡，包括大江購物中心與星巴克等地，不過晚間指揮中心通知，染疫醫師並未到大江購物中心用餐，至於案839則待明日另行公佈。
指揮中心表示，案838為北部某醫院的醫師，在照顧確診個案時被傳染，1月8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀，10日就醫採檢，11日檢出陽性今日確診，而案839則為同住者，為該醫院的護理師，兩人為情侶，屬於社區感染。指揮中心也在記者會上公布案838在可傳染期的活動軌跡，為1月8日到9日間，有到過大江購物中心、星巴克國際門市、振宇五金行桃園國際店等地方，案839足跡仍由警政單位詳加確認中。不過，晚間指揮中心最新消息，更新2例確診本土個案的活動足跡，表示案838及案839兩人於1月9日13時許至星巴克國際門市停留30分鐘，接著至振宇五金行桃園國際店逛，並未到大江購物中心用餐，在1月6、7、8日都僅有上下班。發言人莊人祥稱，由於個案之前是使用信用卡消費紀錄回憶足跡，但因為信用卡使用紀錄會延遲入帳，因此這筆用餐紀錄其實是在5天以前發生的，所以回溯時間後發現，當時還不具傳染力。而同住的染疫護理師足跡，指揮中心則表示，今晚仍無法提供，將待明日另行公告。