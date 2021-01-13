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憶SARS危機　柯文哲：台大急診室連門把都驗出病毒

新頭殼newtalk

2021-01-13 08:00:00

▲ （圖／新頭殼）
▲ （圖／新頭殼）
中央流行疫情指揮中心12日公布新增2例新冠肺炎（Covid-19）本土案例，為曾照顧確診者的北部某醫院醫師（案838）及護理師女友（案839），確診醫師曾替隔離負壓病房嚴重患者進行插管，8日起陸續出現咳嗽、發燒症狀而確診，引發外界關注。醫師出身的台北市長柯文哲在臉書發文，回憶17年前SARS爆發和平醫院院內感染封院的情況，並向疫情前線所有工作人員致敬。
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柯文哲於臉書發文指出，請大家和他一起保持信心、冷靜應對，一起為醫護人員加油。柯回憶，17年前的SARS在台灣蔓延，和平醫院爆發院內感染封院，被隔離者隔著玻璃，與窗外世界無言對望，有人跳窗逃逸、多名醫護殉職，慘痛記憶至今讓他難忘。
柯文哲表示，當年不只和平封院，創立超過百年的台大醫院急診部也首次被迫關閉，連門把都被驗出了SARS病毒，人心惶惶，病毒與死亡的恐懼如影隨形；那段時間，台灣的天空像被罩上黑紗，但我們上下一心，咬牙撐到了天亮。

柯文哲說，如今，我們再度與新冠肺炎艱苦作戰，有了SARS的經驗、舉國上下的警覺，去年我們守住了台灣；但放眼全世界，已有超過7000名醫護人員因為COVID-19殉職，防疫視同作戰，他完全理解在這場艱困的戰役中，第一線的醫護人員，身體與心理上所背負的壓力與風險有多沈重。

柯文哲指出，「如果您正在醫療現場，以身阻險、防止疫情擴大，或因為最近天冷，正負擔巨量的照護工作，我想在此對所有的醫護、防疫工作人員說聲感謝」，「謝謝你們，辛苦了！也請你們繼續對自己、對國家保持信心與希望」。

柯文哲強調，17年前我們撐過去了，這次我們一定也可以，因為我們已經撐了這麼久，我們也比起17年前更有經驗、更有方向。

柯文哲也呼籲，所有的民眾此刻要更照顧自己、加強防疫，減輕醫療人員負擔；在網路上看到一些似是而非的訊息，請先查證不要輕易轉傳、避免造成恐慌。「請讓我們一起成為醫護人員的堅實後盾，一起為他們加油！」
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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