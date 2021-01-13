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半導體族群強勁　台股早盤攻上15655點再創高

記者許家禎/台北報導

2021-01-13 09:33:58｜2021-01-13 09:45:28

▲台股今（5）日受到資金吹捧，終場漲98點，攻上15000.03點，突破15000點大關，漲幅0.6%，成交金額3471億元。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北股市13日開盤漲49.46點，之後再度攻上15600點，來到15641點，挑戰昨高15642點。（圖／NOWnews資料照片）
美國市場期盼新的經濟刺激措施，使美股昨（12）日再度上揚，也激勵台北股市今（13）日開盤漲49.46點，之後再度攻上15600點，來到15655點，漲幅約1%，再創歷史新高。權值股台積電漲0.8%以上，來到597元。聯發科則漲2%，聯電漲3%，分別來到863元與50元。
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美股12日道瓊指數上漲60.00點，或0.19%，收31068.69點；標普500指數上漲1.58點，或0.04%，收3801.19點；那斯達克指數上漲36.00點，或0.28%，收13,072.43點；費城半導體指數上漲18.10點，或0.61%，收2988.02點。
台北股市今日開盤漲49.46點，加權股價指數以15550.16點開出，沒多久向上漲逾140點，來到15655點，漲幅約1%。權值股台積電早盤來到597元，漲0.8%以上。鴻海也漲1.4%，來到105元。大立光小漲來到盤上。
另外，聯發科則漲2%，聯電漲3%，分別來到863元與50元。友達與群創強勢漲3到5%，來到14.7元與13.6元。和碩、宸鴻也漲逾1%。光電族群發光，鈺德、正達、奇偶、亞光漲1到3%。玻璃族群同樣紅通通，台玻漲5%，來到18.25元。和成、凱撒衛、冠軍都漲1%多。
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