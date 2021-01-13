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羽球／興奮能和戴資穎交手　泰國小將：但我偶像不是她

運動中心/綜合報導

2021-01-13 10:22:37

Benyapa Aimsaard
▲泰國小將Benyapa Aimsaard。（圖／取自BWF官網）
泰國羽球公開賽首輪賽事，我國羽球世界球后戴資穎昨天以21:18、26:24艱辛擊敗地主小將Benyapa Aimsaard，今天後者受訪時表達了自己能和當今女單世界第一交手的興奮感，也強調自己本來有機會拿下第2局，但可惜最終浪費了機會。
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相隔8個月後參加國際賽，戴資穎昨天在隔離後首場比賽就面臨巨大的挑戰，Benyapa首局就給予她相當大的壓力，第2局兩人更是激鬥到24:24，小戴才連拿2分取勝，贏得並不輕鬆。
賽後，Benyapa受訪時表示自己很開心能參加本土舉辦的超級1000賽事，這也是她職業生涯迄今打過最大的賽事，「我感到非常興奮和高興，因為有機會和世界第一交手。一開始我很難集中注意力，但後來我冷靜下來，打得越來越好。」

Benyapa說自己在第2局嘗試著增加每回合的來回數，讓戴資穎受迫失誤，並一度取得領先，顯然曾有機會能拿下這局，但戴資穎非常有經驗，最終還是輸掉了比賽。
不過雖然說要努力學習戴資穎的技術，不過Benyapa並不是小戴球迷，她笑說自己的偶像西班牙奧運冠軍Carolina Marin。
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