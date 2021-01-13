楊志良1原因喊「嚴懲確診醫」！外科醫怒批：不懂別裝懂

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不過楊志良接著也表示，插管意外發生後，醫師應該要脫掉防護衣，重新更換一套，並主動到負壓隔離病房隔離，而不是自己感覺沒事後，回家並跟親友逛商場，「他沒照SOP去做…醫院應該給醫師某種處分」，「假設我是院長，我第一個事情就是把他fire掉（開除）」。
對此，吳欣岱則發文反駁楊志良的說法，怒批「請沒有插管過的人不要再不懂裝懂了！」，她指出插管時醫師都急著救命，沒有心思管有沒有被口水噴到，且插管時口水噴出來是「一定會發生的事」，重點是要穿好全套防護設施，「這個世界上也沒有哪個醫師有火眼金睛能夠看到病毒朝自己飛過來，要怎麼知道要當下換掉隔離衣到負壓病房自我隔離？」
「請不要再捕風捉影二次傷害了！」，吳欣岱強調，指揮中心沒有公佈確診醫師是在執行什麼醫療業務被感染，也沒有提到任何有疏漏之處，同時也喊話「不是醫師也沒有插過管的人不要再想像自己沒有做過的事了！！！我自己沒煮過飯之前也不知道煎魚油會濺到自己手上啊！」。（編輯：楊智傑）
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