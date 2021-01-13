楊志良1原因喊「嚴懲確診醫」！外科醫怒批：不懂別裝懂

昨（12）日國內新增2例本土確診新冠肺炎個案，其中本土案例838為北部某醫院一名30多歲男醫師，目前確切感染源仍未釐清。而前衛生署長楊志良昨晚在節目表示，染疫醫師因未落實防疫SOP，自覺沒事才導致後續匡列多人，認為院方應予嚴懲。對此，血管外科醫師吳欣岱就不滿反擊「請沒有插管過的人不要再不懂裝懂了！」

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楊志良昨在政論節目《新聞面對面》中指出，此次北部醫院的院內感染，是新冠疫情爆發以來最大的危機。他認為，醫師替確診病患插管時，病患有分泌物噴出，導致醫師確診，「吃燒餅沒有不掉芝麻的，偶爾會發生」，不用苛責醫師，需要多練習。

不過楊志良接著也表示，插管意外發生後，醫師應該要脫掉防護衣，重新更換一套，並主動到負壓隔離病房隔離，而不是自己感覺沒事後，回家並跟親友逛商場，「他沒照SOP去做…醫院應該給醫師某種處分」，「假設我是院長，我第一個事情就是把他fire掉（開除）」。

▲前衛生署長楊志良昨日在節目上針對國內首起醫師染疫案例發表看法。（圖／取自《新聞面對面》）

對此，吳欣岱則發文反駁楊志良的說法，怒批「請沒有插管過的人不要再不懂裝懂了！」，她指出插管時醫師都急著救命，沒有心思管有沒有被口水噴到，且插管時口水噴出來是「一定會發生的事」，重點是要穿好全套防護設施，「這個世界上也沒有哪個醫師有火眼金睛能夠看到病毒朝自己飛過來，要怎麼知道要當下換掉隔離衣到負壓病房自我隔離？」

「請不要再捕風捉影二次傷害了！」，吳欣岱強調，指揮中心沒有公佈確診醫師是在執行什麼醫療業務被感染，也沒有提到任何有疏漏之處，同時也喊話「不是醫師也沒有插過管的人不要再想像自己沒有做過的事了！！！我自己沒煮過飯之前也不知道煎魚油會濺到自己手上啊！」。（編輯：楊智傑）