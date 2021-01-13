台灣智庫民調　64%民眾認為自己是台灣人

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對當前的民主運作機制，民調顯示，68.8%認同身為主權國家，台灣民主是成熟穩定的。82.2%的民眾也認同台灣是個能包容多元文化的社會，同時高達88.4%的民眾為自己身為台灣人感到光榮。
對於台灣民主化後4位總統（李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文）的評價分數，民調指出，以李登輝最高（4.24分）、蔡英文以2.86分居後，再來是馬英九（2.06分），最後為陳水扁（1.97分）。
對於去年逝世的前總統李登輝，民調顯示，82.7%民眾肯定李登輝推動包括言論自由及營造有利公民參與環境的表現；75.9%民眾肯定李登輝對於台灣本土化的貢獻，尤其30歲以下的解嚴世代高達8成認同李的貢獻；對於外媒以「民主先生」稱呼李登輝，76.1%民眾認為李的貢獻符合「民主先生」稱號；而對於社會運動包括野百合學運、廢除刑法100條等，超過半數的民眾肯定這些運動對台灣民主的貢獻；此外，70.9%民眾認為現階段的台灣應持續推動憲政改革與國家正常化。
在民主制度方面，民調指出，多數民眾（65.4%）認為參與投票能有效影響政治，且台灣的選舉是公平公正沒有舞弊的。但針對自身權益是否被政府重視一題，民眾意見呈現正反拉扯，從數據顯示，本題因政黨傾向不同，意見呈現極大落差。民進黨支持者中有79.4%認為自己的意見被反映，而國民黨支持者中，只有9.4%的民眾認為自己意見被反映。最後，針對代議政治在民主過程遭遇瓶頸時，80.3%民眾認為應該用其他直接的方式來落實真正的民主政治。
被問到民眾用何管道表達自我主張？民調指出，46.3%民眾選擇以網路為主要發聲管道。年輕民眾傾向於網路發聲，而60歲以上的民眾多數選擇向民意代表或政府機關反映意見。另外，社會運動是否能解決目前民主遇到的問題？57.0%民眾認為不能。同時過半數（52.4%）民眾不願意為自己所支持的理念走向街頭。但也有過半數的民眾肯定社會運動的貢獻，越年輕的民眾越肯定參與社運的價值。
此份民調由台灣智庫民調中心執行，調查對象為年滿18歲的台灣民眾，依照室內電話調查，隨機抽樣，同時依照最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。此民調完成1,080份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。
本次民調中呈現的政黨認同：民進黨34.8%，國民黨20.5%，台灣民眾黨11.6%，時代力量5.6%，台灣基進4.3%，不偏任何黨18.4%。