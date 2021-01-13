台積電股價飆到600元　近2個月漲百元

（中央社記者張建中新竹13日電）晶圓代工廠台積電股價成功挑戰新台幣600元關卡，市值達15.55兆元。據統計，台積電於去年11月17日突破500元，股價漲勢加速，近2個月便漲100元。

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台積電先進製程技術領先全球，5奈米去年下半年大量出貨，3奈米預計2022年下半年量產，吸引蘋果（Apple）、超微（AMD）與聯發科等大廠爭相下單。

隨著超微在台積電先進製程助攻下，成功瓜分英特爾（Intel）市占，迫使英特爾考慮委外代工，法人預期，台積電有機會接獲英特爾代工訂單。市場盛傳英特爾可能委由台積電以7奈米代工生產個人電腦獨立顯示卡晶片。





台積電全球晶圓代工龍頭地位穩固，成功掌握5G與高效能運算等應用市場高度成長商機，2020年營收達1.33兆元，年增25.17%，再創歷史新高，法人預期，台積電未來幾年營運仍將維持穩健成長。





台積電即將於14日召開法人說明會，隨著法說會日期逼近，外資紛紛調高台積電目標價，有多家外資給予600元目標價，最高上看800元，推升台積電股價頻創新高，漲勢明顯加速。





據統計，台積電去年7月27日股價站上400元關卡，花了3個多月時間，於11月17日突破500元，不到2個月時間，今天股價成功挑戰600元關卡，市值達15.55兆元。





隨著台積電股價強漲，台積電創辦人張忠謀退休時持有台積電1.25億股，他在退休後若未賣股，持股市值將水漲船高，達750億元。

台積電董事長劉德音持有台積電1291萬3114股，持股市值77.47億元。總裁魏哲家持有台積電717萬9207股，持股市值43.07億元。行政院國家發展基金管理會持股市值9922.25億元。