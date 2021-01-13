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高市春節活動正常舉行　駁斥網路封鎖醫院謠傳

記者鄭婷襄/高雄報導

2021-01-13 14:07:19

（左至右）高雄市政府經發局長廖泰翔、民政局長閻青智、新聞局長董建宏、衛生局長、黃志中，今（13）日出面說明高雄市春節期間相關活動防疫規範，春節活動正常舉行。（圖／高雄市政府提供）
▲（左至右）高雄市政府經發局長廖泰翔、民政局長閻青智、新聞局長董建宏、衛生局長、黃志中，今（13）日出面說明高雄市春節期間相關活動防疫規範，春節活動正常舉行。（圖／高雄市政府提供）
農曆春節即將到來，面對龐大返鄉及旅遊人潮，高雄市政府今（13）日指出，目前除馬拉松等大型比賽延期，經評估後，其餘活動仍將如期舉辦，不影響市民一般正常生活，而針對網路謠傳南部也有一間醫院拉起封鎖線，高市府駁斥為不實訊息，衛生局亦將針對該網路錯誤訊息查證依法究辦。
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衛生局長黃志中表示，昨天防疫會議對於馬拉松比賽等，有一些規範以外，其餘春節期間如市集、商圈等活動，則按照中央流行疫情指揮中心規範，目前不會停辦或取消，以不干擾市民日常生活為主要考量，也請參與活動的民眾，做好自身的防疫措施包括戴口罩、勤洗手，請大家放心、平安過好年。
而針對昨日網路出現一張南部醫院封院的對話截圖，黃志中強調，那是目前很多醫院做的管制動線，並不是封鎖線，目前高雄市內所有醫院，並沒有任何封鎖等作為，網路上流傳某醫院的內部狀況此行為不但不妥，可能還涉及嚴重特殊傳染肺炎傳染病疾病特殊條例第14條、傳染病防制法第9條等規定禁止之行為。

黃志中說，目前已將這則網路謠言送交相關單位查辦，而上周謠傳是高雄是新冠肺炎病毒全國第一名的案件當事人已經也找到，並承認犯行，目前全案已移送地檢署，由檢察官偵查當中，呼籲民眾請勿任意拼湊、假造訊息、誤傳，否則恐將處以兩年以下有期徒刑或300萬以下罰鍰。

而針對商圈或年節活動，經發局長廖泰翔說，商圈以及市場所舉辦之年節相關活動，包含過好年及年貨大街等，市府將遵照中央防疫規範，要求全程配戴口罩，在符合防疫規範下如期舉行，也會持續補助商圈、辦理活動商圈，希望大家能夠在防疫狀況下，持續落實防疫新生活。

另外，過年期間部分民間團體有舉辦新春市集等活動的規劃，民政局長閻青智也說，包括蓮池潭、鹽埕等區相關活動，高雄市政府將要求各地區公所、配合主辦單位做好防疫規範，會全程要求民眾配戴口罩，此類活動將照常舉辦，迎接春節來臨，帶動過年熱鬧氣氛。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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