NBA／Oubre定律被打破了！Curry手感冷　勇士遭溜馬逆轉

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此役面對兵多將廣的溜馬，Oubre上半場發揮相當出色，三分球3投全中，得到了15分，勇士也以57:50取得領先；但下半場溜馬靠著內線優勢將比分給扳平，終場前2分59秒Myles Turner投進三分球，客隊以93:90反超比數。
之後Draymond Green在掩護時被吹進攻犯規，接著Oubre在和Stephen Curry進行手遞手戰術時球被抄掉，兩次嚴重失誤，讓溜馬持續把領先給拉開到雙位數，雖然之後Andrew Wiggins投進三分球止血，但以為時已晚。
過去勇士王朝也曾經締造過許多有趣的紀錄，像是只要Green繳出「大三元」，球隊不敗的紀錄，不過這項紀錄已經在2019年的季後賽時終止了。
今天勇士Curry砍下20分，Wiggins拿到了22分，Green則是繳出7分、10助攻、6籃板；Oubre則是沒能延續上半場的好表現，後兩節只拿到2分，全場17分、5籃板。射手Damion Lee投進2顆三分球，得到12分。
Curry上一戰被暴龍給守死，全場16投僅2中，球隊驚險贏球，今天他雖然狀態有所回升，也曾在第3節爆發得到11分，但是全場17投7中僅有20分，仍然未達到他該有的水準，勇士也因此輸球。