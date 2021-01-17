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影／想在情人節前脫單？別再犯這些「直男癌」錯誤

影像中心/綜合報導

2021-01-17 18:00:00

▲ 想擺脫「單身狗」稱號，千萬別犯這些「直男癌｣錯誤！（圖／低清Dissy 授權）
▲ 想擺脫「單身狗」稱號，千萬別犯這些「直男癌｣錯誤！（圖／低清Dissy 授權）
新年許下新希望！今年好想有個人陪？轉眼間一年一度的西洋情人節（2/14）即將到來，不想在情人節被街上情侶閃瞎，想擺脫「母胎單身」、「單身狗」的稱號，「低清Dissy」團隊分享逗趣影片，告訴大家這些「直男癌」錯誤千萬不要犯！以免大斬自身桃花。
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▲ 讀不懂女生「暗示」，錯失表現自身貼心的機會，則會大扣分喔！（圖／低清Dissy 授權）
Youtube團隊「低清Dissy」在頻道上用小短劇的方式，讓觀眾知道原來男生說話不懂修飾、看不透女生的暗示，平時做事情不夠貼心，很有可能是罹患了「直男癌」末期！用詼諧角度提醒網友們避開這些錯誤，別把身邊桃花趕盡殺絕。
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▲ 出門約會聚餐，AA制美意固然美好，但過於斤斤計較形象則會大扣分！（圖／低清Dissy 授權）
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▲ 與曖昧對象約會，錢包內還放前女友的照片，根本大斬自身桃花！（圖／低清Dissy 授權）
影片曝光後，網友紛紛在底下留言：「會做出這些舉動，真是典型的憑實力單身！」、「直男個性真的會斬桃花！！！」，也有女網友表示「做為女生，遇到這樣的男生真的會瘋～」（助理編輯：闕靖潔）
 
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