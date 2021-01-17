影／想在情人節前脫單？別再犯這些「直男癌」錯誤

新年許下新希望！今年好想有個人陪？轉眼間一年一度的西洋情人節（2/14）即將到來，不想在情人節被街上情侶閃瞎，想擺脫「母胎單身」、「單身狗」的稱號，「低清Dissy」團隊分享逗趣影片，告訴大家這些「直男癌」錯誤千萬不要犯！以免大斬自身桃花。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲ 讀不懂女生「暗示」，錯失表現自身貼心的機會，則會大扣分喔！（圖／低清Dissy 授權）×▲ 讀不懂女生「暗示」，錯失表現自身貼心的機會，則會大扣分喔！（圖／低清Dissy 授權）Youtube團隊「低清Dissy」在頻道上用小短劇的方式，讓觀眾知道原來男生說話不懂修飾、看不透女生的暗示，平時做事情不夠貼心，很有可能是罹患了「直男癌」末期！用詼諧角度提醒網友們避開這些錯誤，別把身邊桃花趕盡殺絕。▲ 出門約會聚餐，AA制美意固然美好，但過於斤斤計較形象則會大扣分！（圖／低清Dissy 授權）×▲ 出門約會聚餐，AA制美意固然美好，但過於斤斤計較形象則會大扣分！（圖／低清Dissy 授權）▲ 與曖昧對象約會，錢包內還放前女友的照片，根本大斬自身桃花！（圖／低清Dissy 授權）×▲ 與曖昧對象約會，錢包內還放前女友的照片，根本大斬自身桃花！（圖／低清Dissy 授權）影片曝光後，網友紛紛在底下留言：「會做出這些舉動，真是典型的憑實力單身！」、「直男個性真的會斬桃花！！！」，也有女網友表示「做為女生，遇到這樣的男生真的會瘋～」（助理編輯：闕靖潔） 拜完「超靈驗月老廟」成功脫單！小甜甜1年後結婚當媽西門徵友妹只脫單3天！分手爆男方「淫亂真相」：列黑單2020最後機會！聖誕節前「4星座」有望脫單 桃花旺到炸