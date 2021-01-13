NBA／又被「Box-1」戰術冰封　Curry誓言下次碰到要破解

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上一場和勇士再度交手，結果暴龍主帥Nick Nurse又再度啟用了這種防守戰術，結果勇士雖然贏球，但是Curry整場16投2中，追平勇士隊史過去20年來最慘的紀錄。
過去對Curry的包夾戰術不少，為何Box-1對其的限制特別有效？或許這和他個人的打法風格有關。由於Curry本身的外線能力，帶給防守球隊相當大的壓力，因此往往能把空間拉開、製造給隊友空檔出手、或是錯位單打的機會。因此有許多球隊對Curry包夾，但卻讓勇士其他人得到很好的發揮，2015-16賽季灣區就是靠此贏下了73勝。
可是在那之後，聯盟的球隊慢慢找到了限制勇士的方式，他們不再使用單一的防守方式連限制Curry，而是會用許多變陣來打亂他的節奏，很顯然Box-1就是最新、且最有效的一種。
Curry最大的威脅來自於他無球跑位後的投射，而且勇士在擁有Green這名處理球大師的情況下，他們的戰術是動態、且多變的，對手很容易顧此失彼。過去火箭透過「無限換防」的方式來封鎖勇士藉由掩護製造給射手空檔，然而這對於陣容需求太高，不是每支球隊都能做到。
而Box-1的效果在於利用團隊力量封鎖Curry的同時，將聯防所要付出的代價降到最低。他們只用一名移動迅速、不易失位的單防高手盯著Curry，其他人不隨便包夾，只在他有投籃威脅時——也就是繞掩護或是空切的那一拍——上來延阻、封蓋，然後就迅速回位。如此，不但Curry找不到節奏，連他的隊友們也沒有因此而獲益。
對於勇士來說，過去球隊有許多得分好手，如Durant、Thompson；同時也不缺像是Green、Andre Iguodala和Shaun Livingston這些可以處理好球的人，因此他們最終仍能做出正確決策，找到破解的方法。
但是如今勇士的人員都很年輕，他們需要時間來熟悉勇士複雜的體系，在面對這種特殊的針對性防守時，要更多耐心來把球轉移到正確的位置；也需要更強的個人能力，來利用稍縱即逝的切入、投籃、錯位的機會，但球隊現在無法做到。
今天勇士下半場只得到38分，Curry整場只有20分進帳，這是溜馬最終能翻盤的原因。「我們前36分鐘的比賽確實打得很棒。像溜馬這樣的球隊，他們需要的只是一點希望。這裡是NBA，你需要打好整場比賽，顯然我們第四節的表現是不合格的。」
談到今天溜馬依樣畫葫蘆的Box-1防守，Curry哭笑不得的說自己過去比較常在高中或大學看到這種防守方式，但也表示未來再碰到時，一定要想辦法找到出手機會，「我必須在解決這個問題時保持侵略性，我會保持積極樂觀，努力不陷入對手的節奏中。」