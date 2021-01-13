鄭文燦提前公布確診足跡 民眾黨發言人：顏色決定不罰？
記者丁上程/台北報導
2021-01-13 16:56:01｜2021-01-13 17:01:58
針對新冠肺炎確診案838北部某醫院確診醫師，與護理師、同時也是醫師女友的案839，兩名確診案例的足跡公布，防疫指揮中心與桃園市政府公布不同調。指揮中心昨（12日）晚改口稱，染疫醫師沒有去過大江購物中心，不過今天（13日）早上桃園市長鄭文燦證實，染疫的女護理師有去過大江。指揮中心直到下午才召開記者會，公布了女護理師的足跡，證實包括大江購物中心。對此民眾黨發言人楊寶楨就批評，「所以鄭文燦市長這樣打臉指揮中心，搶先公布疫情相關資訊，都不用被追究嗎？」
楊寶楨表示，指揮中心昨日並未公布案839女護理師的足跡，更直言案838醫師並未去過大江購物中心，不過今天上午鄭文燦就提前證實，表示案839曾經去過，而指揮中心直到下午召開記者會時，才公布女護理師的足跡。「鄭文燦市長這樣打臉指揮中心，搶先公布疫情相關資訊，都不用被追究嗎？」楊寶楨直言，去年台北市長柯文哲提前公布台北的集中檢疫所地點，結果遭到各方輿論攻擊，甚至陳時中還要求「說話要負責」，甚至不排除開罰，「今天對於鄭文燦市長的爆料行徑，怎麼沒有予以譴責呢？」楊寶楨也反問指揮中心，現在對於疫情相關訊息的揭露，到底公開的準則是什麼？「若有人搶先指揮中心公布，追究和開罰的標準又是什麼？是看黨派顏色在決定的嗎？」楊寶楨說，「指揮中心應該說清楚相關規範，而不是搞得大家人心惶惶，深怕不小心說錯話，而形成『寒蟬效應』；這樣給人的感覺不是「法治」，而是「人治」，陳時中部長一人說了算。」楊寶楨強調，中央政府不該揮舞著防疫是非常時期的旗幟，就為所欲為，這不是民主自由的台灣該出現的現象，請蔡政府正視！