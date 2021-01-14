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房市／南科發展刺激房價補漲　台南這兩區超越高雄

財經中心/綜合報導

2021-01-14 08:00:00

台南北區機能充足，未來又有北外環道連接南科，房價已現漲幅
▲台南北區機能充足，未來又有北外環道連接南科，房價已現漲幅。（圖／NOWnews資料照片）
信義房屋企研室統計台南、高雄各主要行政區成屋交易資料，台南北區與東區去年平均總價分別為958萬、889萬，已超越高雄絕大多數行政區。專家指出，南科持續發展，加上北外環道等交通建設，台南整體房價出現補漲效應，其中，北區和東區機能完善，往來南科便利，但素地相對較少，平均總價也較高。
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資料顯示，台南北區去年住宅平均總價958萬，東區889萬，雙雙創歷年新高；高雄市部分，擁有美術館、農16特區的鼓山區住宅平均總價1093萬最高，但其餘行政區的平均總價，全都低於台南北區與東區。
台南房價何以漸有超越高雄的態勢？信義房屋海安文元店店長劉啓印指出，近年台南因原本基期較低，在台灣房市大環境熱絡，以及南科發展、北外環道交通建設支撐下，價格漲幅較為顯著。尤其南科雖在台南多年，但近期各大科技大廠加碼投資或擴廠，帶動就業人口移入。

劉啓印進一步分析，全台南市之中，北區與東區的價格幾乎超越高雄市絕大多數行政區，主要是兩區屬於舊市區，各項機能完善，能夠吸引較偏好住在市區環境的南科新貴；此外，兩區因素地相對少，土地取得與建築成本逐年攀高，使新推案價格屢創新高。

以北區為例，劉啓印表示，去年有一波預售屋交屋，讓平均總價大幅提升，不僅如此，目前的預售案開價都在每坪30萬以上，買氣也不錯，預估第二波開始交屋後，應又會再度推升價格。新屋價格攀高，也會拉抬中古屋行情，目前屋齡3至5年新古屋單價介於25至30萬之間，僅20年以上單價仍在1字頭；透天部分，5年內沒有電梯的透天別墅價格都在2000萬以上，15至20年左右中古透天則視地點，也需1300至1500萬左右。
劉啓印也表示，台南房價明顯攀升，勢必讓當地預算較有限的首購或小資族，未來買房時，購買小宅或蛋白區的傾向愈加明顯。
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