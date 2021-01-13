染疫個案足跡公布與中央不同調？鄭文燦：非常一致
記者劉育辰/綜合報導
2021-01-13 16:59:44
桃園某醫院爆發醫師因治療確診患者染疫的個案。不過，對於該個案是否曾出入大江購物中心的訊息，桃園市政府與中央流行疫情指揮中心（CDC）有出入，桃園市長鄭文燦今（13）日出席民進黨中常會後接受訪問時表示，過去處理指標性的個案都在桃園，桃園跟中央疫情指揮中心一向都採取非常密切一致的做法。
今天中常會後，身兼民進黨主席的總統蔡英文跟鄭文燦兩人私下長談了4、50分鐘，被問到和蔡英文都聊了些什麼？鄭文燦低調表示，他在樓上和其他黨公職同仁聊天，不是每個人都在聊疫情。此外，桃園市政府也被質疑，對個案足跡公布與CDC不同調。鄭文燦指出，昨（12）天疫情指揮中心發言人莊人祥就特別說，案838已完成疫調，案839則要進一步確認。所以839疫調部分在今天就公布了，莊人祥早上有特別說，839個案的足跡確實有到過大江購物中心。
鄭文燦強調，在疫調期間，只要認為有群聚風險，都會以高標準來防疫，也會通知商家做好封館消毒，所有商家也都配合，所以在執行上並沒問題。傳染病防治法也有相關規定，比如案例名稱用代號來代替，服務的公司、地點沒有宣佈，地方層級的防疫指揮中心也是依循這樣的規則。至於壓力會不會很大？鄭文燦沒有回應，隨即離去。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。