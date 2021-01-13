羽球／周天成泰國賽過頭關 攜手「麟洋配」晉級16強
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-13 17:42:37
世界第二的我國羽球「一哥」周天成，今天在超級1000系列的泰國羽球公開賽，面對地主選手Saensomboonsuk T.，在先丟一局的情況下，最終有驚無險的以16:21、21:10、21:14過關，攜手男雙的李洋/王齊麟闖進16強。
就如同小戴昨天慢熱一樣，久未進行國際賽的周天成，今天開賽表現也很掙扎，首局意外的以16:21先輸掉。所幸他次局開始振作，迅速建立起9:4的領先，接著短暫休息後，又打了一波5:2的小高潮拉開比數，以21:10扳回一城。決勝局，Saensomboonsuk一開始短暫取得領先，不過周天成很快用凌厲的攻勢拿回比賽節奏，取得11:3的領先，暫停回來後他仍繼續加足馬力進攻，儘管對手曾打出6:2的反擊，不過小天穩住局勢，最終仍以21:14取勝。李洋和王齊麟今天面對丹麥組合Astrup K./Rasmussen A. S.，打起來輕鬆寫意，首局早早取得6分領先，之後以21:13先下一城。次局開賽又先拿2分，不過之後卻被對手追成了11:11，所幸最後關頭，「麟洋配」還是頂住了壓力，最終以21:18拿下，順利晉級。