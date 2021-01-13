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初版寶可夢卡拍賣！靠「噴火龍」漲破2千萬　天價曝光了

編輯中心/綜合報導

2021-01-13 18:00:36

▲（圖／翻攝自「Goldin Auctions」官網）
▲這款1999年推出的「初版寶可夢卡」根據預估，可以拍賣到將近2千萬台幣以上（圖／翻攝自「Goldin Auctions」官網）
寶可夢的魅力征服全世界不少人，不只動畫是許多人的童年回憶，掌機遊戲和手遊更擄獲男女老少的心，而近年來寶可夢卡的價值和討論度也逐漸提升，就連金曲獎最佳新人持修也拿著「噴火龍卡」走上紅毯掀起話題。近日美國知名體育紀念品拍賣行「高丁拍賣（Goldin Auctions）」就打算拍賣1999年的第一版全套寶可夢卡牌組，拍賣行甚至預估拍賣價格可上看至75萬美元（約新台幣2114萬元）。
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綜合外媒報導，Goldin Auctions公布這場競拍將在美國時間11日舉行，拍賣的項目是1999年問世的「最初版」寶可夢卡全套103張，而這套卡牌經過專業的卡片鑑定機構認證後，得到最高級別（Gem Mint 10）的評價，儘管經過時間流逝，卡牌的四角已被磨成圓角，但因其稀有度和保存完整度，可以說是目前最完整的首版全套卡牌。
▲（圖／翻攝自「Goldin
▲保存完整度和發行時間都是價值所在。（圖／翻攝自「Goldin Auctions」官網）
而這套稀有的寶可夢牌組當中就包含了經典的寶可夢如妙蛙種子、吉利蛋、喵喵、水箭龜和雷丘等，不過其中價值最高且最受矚目的屬於「噴火龍」（Charizard）卡，整套卡牌也因為包含了這張噴火龍咖因此價值翻倍。
事實上，知名YouTuber 羅根保羅（Logan Paul）就曾經花了15萬美元（約新台幣420萬元）的現金購買了一張噴火龍卡。而該拍賣行去年12月也成功以近40萬美元（約新台幣1127萬元）的天價，賣出另一張噴火龍卡，搶手的程度可謂有錢也不一定買的到。（編輯：楊智傑）
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