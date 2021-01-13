唐振剛遭警犬撞飛 「雙腿騰空墜地」嚇到僵直
記者羅凌筠/綜合報導
2021-01-13 21:00:00
唐振剛在《世界第一等》前往台中挑戰極限活動，意外經歷多次驚悚瞬間。第一站抵達台中警犬隊，參與訓練警犬的過程，唐振剛穿好防護衣與警犬正面對決，下一秒立刻遭警犬從背後衝撞，兩腳隨即騰空墜地，警犬的攻擊力嚇得他在倒地後不敢輕舉妄動，直到警犬被帶開，才讓他大鬆一口氣。驚魂未定的他說：「我的媽呀！警犬衝擊力超大，我本來還想說他咬我之後我要再假裝來個『綜藝摔』，結果就直接被撞飛了！」
另外，此趟行程也安排唐振剛探訪越野車手的基地，並挑戰騎乘越野車。飆速在難以行走的陡坡上，唐振剛形容：「光用腳就一路邊滑邊走，還會不小心跌倒，真的難以想像要在這種路騎越野車？！」而不服輸的他，在體驗時也讓人心驚膽跳，過程不僅一度機車打滑，導致前輪騰空，還頻頻摔車，再加上地勢陡斜的關係，摔車後人還翻滾了兩圈才停住，唐振剛為此自嘲：「摔車沒事，只是覺得很丟臉，居然沒有一次攻頂，沒有帥帥的。」除了挑戰陸地「極限」活動，唐振剛也將以徒步溯溪的方式前往台中的祕境瀑布，挑戰水中極限，唐振剛透露：「當時的水中溫度大概是8度，我只記得好冷啊，可是能深入與世隔絕的瀑布又覺得好美啊！」隨後他也敬業地站在瀑布底下，搞笑地一會兒說自己是仙人，一會兒又想像自己是一條龍，最後乾脆豁出去在水中學海獺游泳，令節目攝影師忍不住開口：「你可以上岸錄嗎？太冷了。」