NBA／聯手拿下7座得分王！KD和Harden再度同隊
記者黃建霖/綜合報導
2021-01-14 09:49:59｜2021-01-14 10:03:12
史上最強單打隊誕生？根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，火箭、溜馬、騎士、籃網達成4方交易，James Harden如願前往籃網，而球團則是得到Victor Oladipo、Dante Exum、Rodions Kurucs、4個首輪選秀權和4個首輪選秀交換權。
在去年季後不斷表明想要被交易，並且在昨天輸給湖人後表明自己對球對現狀感到失望的毀滅行言論後，Harden如今得償所願的來到籃網，火箭得到3名球員，另外還有3個來自籃網的首輪選秀權(2022年、2024年和2026年)、1個來自密爾瓦基的首輪選秀權(2022年)，以及4個和籃網的首輪選秀互換權(2021年、2023年、2025年和2027年)。騎士方面，將得到籃網中鋒Jarrett Allen和前鋒Taurean Prince，籃網將得到Harden，溜馬獲得Caris LeVert和騎士的2024年次輪選秀權。Harden將和自己曾經在雷霆時的「大哥」Kevin Durant再度聯手，他們兩人在最近的11個賽季包辦了7座得分王獎項，這也是連聯盟史上第5次有得分王同隊效力。再加上個人得分能力也很強的Kyrie Irving，讓人好奇他們在本賽季合作會產生怎麼樣的化學效應。