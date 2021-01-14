特企／吃了就開運　金格推2021開運藝術家聯名禮盒

又到了年末採買的季節，金格創新推出話題開運禮盒，找來網路紅人黃豪平表演脫口秀，模仿化身為黃子佼、吳宗憲、蔡康永、吳青峰……等綜藝天王，挑選最愛的春節禮盒，爆笑趣味之餘，更道出金格禮盒好吃、顏值高，更有話題的特色，門市還有財神爺發送紅包袋，展現濃濃的春節氣氛!

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年節禮盒預估逆勢成長 時尚開運禮盒掀搶購

時序入冬後疫情再度拉警報，各大企業大型尾牙紛紛傳出停辦，不過金格仍看好年貨、伴手禮銷售會逆勢成長1成，「畢竟總是要過年」、「不辦尾牙，總是要送禮！」集合年節超強暢銷10大零嘴，以「旺財健康」主題貫穿，打造精品風貌，去年創下7天完銷紀錄的「藏寶箱」創新強勢回歸，喜紅色炫光金箔造型搭配健康堅果，加上黃金曼特寧咖啡、經典點心，端出手超有面子，特別受到頂級客層、時尚名媛指定購買！「春耀花漾」以象徵富貴的牡丹設計，網路上架不到1小時就引起搶購。商品也帶著開運寓意，招牌經典的長崎蛋糕烙印財神和美金圖樣，年輪、爆米花、米香象徵財源滾滾。今年更特別與新銳藝術家合作「財神駕到」系列，總經理林世閎表示：「金格擁抱創意與工藝，希望以自身之力支持各種形式的創作者。食物與藝術的創作就是一種分享故事的力量，當故事裡有著多變的風景，將造就獨一無二的食尚作品。」





2021財神寵兒是你！買「財神駕到」禮盒準備「長崎發財」





在跨界聯名的這條路上，金格的創意奇想永不停歇。今年攜手藝術家陳盈如推出〈財神駕到〉聯名系列商品，將藝術轉譯成祝福禮盒，隨著長崎蛋糕帶來「長期發財」的寓意。藝術家以豐富的色彩幽默的造型，結合台灣民俗傳統文化，讓文財神捧著大富貴長崎蛋糕，送福氣！武財神騎黑虎、握長鞭，舉著發大財年輪蛋糕，財源滾滾來拜年！成就藝術玩賞間的無邊想像，更蘊含著感恩祝福之意。更製作「財神駕到」帆布袋、紅包袋，讓人不只可以拜年展現藝術品味，還有潮包袋可以出門、發IG炫耀。





快筆記 最強追劇點心報到，格芙蕾薄餅、達克瓦茲、十三香爆米花⋯超涮嘴一吃就停不下來





記者會同時也特別邀請美少女們為新品點心試吃，紛紛驚呼法式薄餅竟然有墨西哥香辣口味，直說是種「舒服的辣」，另外法芙娜巧克力的苦甜口味也擄獲一群美少女的心。而特別打造的「達克瓦茲禮盒」，由藍帶主廚研發出「莓果」、「蘭姆葡萄」兩款經典口味，輕脆蓬鬆蛋白餅散發濃郁杏仁香氣，搭配黃金比例柔軟輕盈奶霜，特製莓果及酒漬葡萄滿佈其中。達克瓦茲（Dacquoise）是源自法國西南部的傳統甜點，因為有著類似古錢幣的外觀也有「金錢餅」之稱，和農曆新年期許發財好運意義相呼應。而追劇必吃的爆米花，金格繼話題十足的長崎蛋糕口味，竟然再出雲南十三香口味，香辣的口味甜甜鹹鹹，大家一試吃就停不下來!





買金格春節禮盒 滿額送藝術家紅包袋還抽IPHONE12

為刺激買氣，金格還祭出大獎，凡購買春節禮盒，有機會獲得最新IPHONE 12，滿額贈送藝術家聯名限量紅包袋，VIP更有長崎乖乖、長崎發財蛋糕等限定贈禮。全系列禮盒即日起正式上市，於金格官網、14家體驗門市、卡司蒂菈觀光工廠開放早鳥預購。