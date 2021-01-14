有粉紅色豬鼻子！國民黨反萊豬皮卡車亮相

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國民黨特別製作的「反萊豬皮卡」今天首度亮相，全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛。國民黨表示，這輛皮卡最初是前總統馬英九的競選車輛，後來馬英九把皮卡捐給國民黨，現在就「進化」成最新的反萊豬皮卡。
至於「反萊豬皮卡」的首次出巡時機，預定在本周末(16)下午前往新竹市舉辦車隊遊行和連署宣講活動，並在遊行終點竹蓮寺連署宣講；下周末預定出現在高雄、台南宣講。國民黨歡迎民眾打卡留念、沿街看到皮卡比讚，也呼籲支持連署。
文傳會主委王育敏在14日也同步宣布國民黨的公投連署專屬網站正式啟用，網站上除了有兩公投案的連署書，提供民眾下載填寫後寄回黨部，也標註了最新累積的連署書數字，並可查詢附近的友善連署點，便利民眾參與連署，網址是 https://noractopork.tw/ 。
國民黨今天公布「還我公投」與「反萊豬」兩項公投案第二階段最新連署數字，兩公投案統計至13日下午5時，分別收到「還我公投」案共 87,800 份連署書，「反萊豬」公投案共 88,157 份連署書。
國民黨表示，感謝全台民眾踴躍參與兩項公投案連署，但離目標還有一段距離，仍須持續衝刺，期盼能在3月10日連署截止前達成50萬份目標，讓民進黨政府看到強大民意。