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有粉紅色豬鼻子！國民黨反萊豬皮卡車亮相

記者 陳弘志 / 台北報導

2021-01-14 11:05:34

國民黨特別製作的「反萊豬皮卡」14日首度亮相，全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛。（圖／記者陳弘志攝，2021.1.14）
▲國民黨特別製作的「反萊豬皮卡（Pickup Truck）」14日首度亮相，全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛。（圖／記者陳弘志攝，2021.1.14）
國民黨反萊豬有了新利器，那就是有一隻超大粉紅色豬鼻子的「反萊豬皮卡車（Pickup Truck）」從今天(14)起加入陣營，預計1月16日首次出巡新竹。國民黨也公布公投連署專屬網站，目前「反萊豬」和「還我公投」連署書分別已達8萬份，呼籲民眾幫忙連署，才能衝到50萬目標。
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▲國民黨特別製作的「反萊豬皮卡」14日首度亮相，全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛。（圖／記者陳弘志攝，2021.1.14）
▲國民黨特別製作的「反萊豬皮卡」14日首度亮相，全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛。（圖／記者陳弘志攝，2021.1.14）
▲國民黨特別製作的「反萊豬皮卡」14日首度亮相，全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛。（圖／記者陳弘志攝，2021.1.14）
▲國民黨特別製作的「反萊豬皮卡」14日首度亮相，全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛。（圖／記者陳弘志攝，2021.1.14）
國民黨特別製作的「反萊豬皮卡」今天首度亮相，全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛。國民黨表示，這輛皮卡最初是前總統馬英九的競選車輛，後來馬英九把皮卡捐給國民黨，現在就「進化」成最新的反萊豬皮卡。
至於「反萊豬皮卡」的首次出巡時機，預定在本周末(16)下午前往新竹市舉辦車隊遊行和連署宣講活動，並在遊行終點竹蓮寺連署宣講；下周末預定出現在高雄、台南宣講。國民黨歡迎民眾打卡留念、沿街看到皮卡比讚，也呼籲支持連署。

文傳會主委王育敏在14日也同步宣布國民黨的公投連署專屬網站正式啟用，網站上除了有兩公投案的連署書，提供民眾下載填寫後寄回黨部，也標註了最新累積的連署書數字，並可查詢附近的友善連署點，便利民眾參與連署，網址是 https://noractopork.tw/ 

國民黨今天公布「還我公投」與「反萊豬」兩項公投案第二階段最新連署數字，兩公投案統計至13日下午5時，分別收到「還我公投」案共 87,800 份連署書，「反萊豬」公投案共 88,157 份連署書。

國民黨表示，感謝全台民眾踴躍參與兩項公投案連署，但離目標還有一段距離，仍須持續衝刺，期盼能在3月10日連署截止前達成50萬份目標，讓民進黨政府看到強大民意。
▲國民黨特別製作的「反萊豬皮卡」14日首度亮相，全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛。（圖／記者陳弘志攝，2021.1.14）
▲國民黨特別製作的「反萊豬皮卡」14日首度亮相，全車粉紅色系，搭配超萌耳朵與豬鼻子，外型極為吸睛。（圖／記者陳弘志攝，2021.1.14）
 
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