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華府進入緊急狀態！拜登就職典禮縮水　蕭美琴受邀難度高

記者呂炯昌/台北報導

2021-01-14 12:03:24

▲川粉闖入國會引發混亂及死傷一事，受到美國政壇普遍的批評，候任總統拜登也譴責事件發生，川普要負起責任。（圖／美聯社／達志影像）
▲由於受到華府進入緊急狀態與疫情影響，拜登就職典禮規模將大幅縮水，且改室內舉行。（圖／美聯社／達志影像）
美國新任總統拜登將於美東時間20日就職，由於首都華盛頓已進入緊急狀態，拜登就職典禮規模將縮小，不會在戶外舉辦，外交部官員今（14）日表示，駐美代表蕭美琴受邀參加就職典禮的難度提高。
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外交部今日例行記者會上，媒體關注美國駐聯合國大使克拉夫特突然取消訪台一事，由於我方已準備，是否覺得不被尊重？北美司司長徐佑典表示，美國國務院宣布取消訪問行程，外交部與駐美代表處在第一時間就接到消息，對此感到惋惜，此次是全面性取消出訪，不是針對個案，尊重美國政府的決定，還是希望對台友好官員日後能來台訪問。
媒體詢問駐聯大使取消訪台，是否為中國施壓，或是拜登的意思？徐佑典表示，無法就美國政府內部的決定去評論，但是從國務院正式聲明考量到內部政權交接緣故，對於美方說法表示尊重。至於克拉夫特取消來台，但仍將與蔡英文總統視訊對談，徐佑典表示，這部分無法評論，相關後續發展總統府與外交部會有新聞說明。

媒體詢問駐美代表處至今仍未收到拜登就職邀請，美東時間20日前有望受邀嗎？徐佑典表示，華府已經宣布進入緊急狀態，所以就職典禮就更加縮小，對於華府可能發生情況，駐美代表處已經準備好幫助僑胞與留學生。徐佑典表示，由於規模縮小，且將不在室外舉行，所以爭取參加就職典禮的難度提高，但是仍不放棄爭取。

外交部日前表示，由於全球新冠肺炎（COVID-19）疫情近期更加嚴峻，全美確診數不斷攀升，美國國會組成的「就職典禮國會聯席委員會」已決定限縮今年美國總統就職典禮的出席人數，也不邀請外國政府派團與會。拜登陣營也公開表示，就職典禮原則以線上方式進行，並強烈建議全美各州支持者基於防疫原則，避免前往華府參加總統就職相關活動。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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